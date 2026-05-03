«Каролина» повела 1-0 в серии с «Филадельфией», выиграв 1-й матч (3:0). Станковен сделал дубль, Андерсен отразил все 19 бросков

«Каролина» обыграла «Филадельфию» в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3:0, 1-0). 

Вратарь «Харрикейнс» Фредерик Андерсен сыграл на ноль, отразив все 19 бросков.

Форвард команды Логан Станковен сделал дубль и был признан первой звездой встречи. Также в тройку лучших вошли его партнеры – форвард Джексон Блэйк (1+1) и защитник Майк Райлли (0+2). 

Вторая игра серии пройдет в Роли 4 мая (начало по московскому времени – в ночь на 5 мая). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Ганс Христиан хорош
Вынесли Флайерз в одну калитку
Каролина скорее всего финалистом конфы станет
С 19 тью бросками в плей-офф делать нечего
Свип должны делать ... Каролина 💪
Андерсен в плей-офф на классном уровне пока действует. Ждем Каролину в финале!
Лёгкая сетка у Каролины- Оттава,Фила, это команды не уровня ПО,сладкие булочки. Проиграть Кейнс могут только сами себе
Свечникова с баллом
Каролина великолепна. но в пустые нужно забивать!
