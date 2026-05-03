«Каролина» повела 1-0 в серии с «Филадельфией», выиграв 1-й матч (3:0). Станковен сделал дубль, Андерсен отразил все 19 бросков

«Каролина» обыграла «Филадельфию» в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3:0, 1-0).

Вратарь «Харрикейнс» Фредерик Андерсен сыграл на ноль, отразив все 19 бросков.

Форвард команды Логан Станковен сделал дубль и был признан первой звездой встречи. Также в тройку лучших вошли его партнеры – форвард Джексон Блэйк (1+1) и защитник Майк Райлли (0+2).

Вторая игра серии пройдет в Роли 4 мая (начало по московскому времени – в ночь на 5 мая).

