Фанаты «Баффало» в 1:30 ночи встретили команду в аэропорту после победы над «Бостоном» в 1-м раунде плей-офф НХЛ. Далин написал: «Лучшие болельщики в мире»

Фанаты «Баффало» ночью в аэропорту встретили команду после победы над «Бостоном».

Фанаты «Баффало» встретили команду в аэропорту после победы над «Бостоном » (4:1, 4-2) в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Капитан «Сейбрс» Расмус Далин выложил видео, показав, как болельщики выстроились у аэропорта Баффало в 1:28 ночи.

«Лучшие болельщики в мире», – написал Далин под видео.

Клуб также выложил фото и видео, как фанаты сигналили и приветствовали игроков прямо из своих машин.

Главный тренер «Сейбрс» Линди Рафф высунул руку из окна автобуса, чтобы дать «пять» болельщикам.

Напомним, для «Баффало» это первый выход во второй раунд Кубок Стэнли с сезона-2006/07.