  Фанаты «Баффало» в 1:30 ночи встретили команду в аэропорту после победы над «Бостоном» в 1-м раунде плей-офф НХЛ. Далин написал: «Лучшие болельщики в мире»
Фанаты «Баффало» в 1:30 ночи встретили команду в аэропорту после победы над «Бостоном» в 1-м раунде плей-офф НХЛ. Далин написал: «Лучшие болельщики в мире»

Фанаты «Баффало» встретили команду в аэропорту после победы над «Бостоном» (4:1, 4-2) в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. 

Капитан «Сейбрс» Расмус Далин выложил видео, показав, как болельщики выстроились у аэропорта Баффало в 1:28 ночи.

«Лучшие болельщики в мире», – написал Далин под видео. 

Клуб также выложил фото и видео, как фанаты сигналили и приветствовали игроков прямо из своих машин.

Главный тренер «Сейбрс» Линди Рафф высунул руку из окна автобуса, чтобы дать «пять» болельщикам.

Напомним, для «Баффало» это первый выход во второй раунд Кубок Стэнли с сезона-2006/07.

Прошло почти 20 лет… Игроки молодцы, что сделали это, а болельщикам команды уважение, что дали понять, как им это было важно и отблагодарили команду, несмотря на ночь)
Пастрняк о вылете «Бостона»: «Мне исполнится 30 лет через пару недель. С каждым годом все сложнее бороться за Кубок Стэнли. Не хочется упускать возможности»
2 мая, 08:42
Задоров играл с разорванной связкой колена с 4-го матча серии с «Баффало». Защитник «Бостона» набрал 1 балл в 6 играх
2 мая, 08:15
«Баффало» – во втором раунде плей-офф! Впервые с 2007-го!
2 мая, 07:53
