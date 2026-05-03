Василевский после 1:0 с «Монреалем»: «Я не слышал трибуны и никого в раздевалке. Слишком много всего в голове, чтобы еще что-то слушать»
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский прокомментировал победу в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля» (1:0 ОТ, 3-3).
Россиянин отразил все 30 бросков по своим воротам, став первой звездой встречи.
«Любая ошибка могла стоить очень дорого. Если честно, я вообще ничего не слышал. Я был один на один со своими мыслями. То же самое и с трибунами – я ничего не слышу. И в раздевалке тоже.
Я просто не слушаю. Нет, серьезно – у меня в голове слишком много всего происходит, чтобы еще что-то слушать», – сказал Василевский.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Молодец, настоящий грибник.
