  Горбенко о «Локомотиве»: «Команда Никитина-Курьянова была в числе лидеров КХЛ по реализации в регулярке и плей-офф. Сейчас при том же составе – вдруг такой откат»
Горбенко высказался о ходе полуфинальной серии «Локомотива» против «Авангарда».

Бывший тренер клубов КХЛ Игорь Горбенко дал оценку серии полуфинала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» (2-3).

– Принято считать, что функционально «Локомотив» моложе и свежее «Авангарда», который все-таки делает ставку на две ударные пятерки. Получается, что Ярославлю удается перевести сценарий на выгодные ему рельсы?

– Думаю, что функционально обе команды готовы. «Авангард» ведет – 3-2, он по-прежнему фаворит. Но пятый матч действительно может насторожить омских болельщиков. Плюс у чемпиона еще есть резервы.

– Какие?

– Лучше может сыграть талантливая молодежь «Локомотива» – Сурин, Березкин, Каюмов. Но главный фактор – большинство. Ярославль пока реализует только пятиминутные удаления соперника, для поздних раундов плей-офф это непозволительно.

– В чем причина?

– Для меня это загадка. Год назад «Локомотив» Никитина-Курьянова и в регулярке, и в плей-офф по реализации большинства был в числе лидеров КХЛ. А в этом сезоне при том же составе – вдруг такой откат, причем и в гладком чемпионате, и в плей-офф. Удивительно!

Хотя в команде есть, например, такой опытный тренер, как Пелино, которого хорошо знаю по совместной работе в «Ак Барсе» и который тщательно разбирает большинство.

– Ваши рекомендации по этому компоненту игры?

– На мой взгляд, Ярославлю нужно уходить от элементов академизма – играть быстрее, проще, конкретнее.  Такое впечатление, что в равных составах «Локомотив» играет на пятачке соперника даже агрессивнее, с большим количеством бросков, чем в большинстве.

Вообще большинство – это огромный фактор в плей-офф. Если его не возродить, на титулы трудно рассчитывать, – сказал Горбенко. 

Отметим, что в текущем плей-офф у ярославцев 17,9% реализации большинства (12-й показатель среди 16 участников). В прошлом сезоне было 24,5% (4-й). 

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2679 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
каким лидером по большинству Локо был в прошлом году?)) также уныло катали из угла в угол. этой проблеме уже не один десяток лет, я даже не помню, когда Локо уверенно разыгрывал пп, при Вуйтеке только, наверное
Ответ wolkov
каким лидером по большинству Локо был в прошлом году?)) также уныло катали из угла в угол. этой проблеме уже не один десяток лет, я даже не помню, когда Локо уверенно разыгрывал пп, при Вуйтеке только, наверное
Контиола-Талбо-Козун-Накладал-Кронвалль.Они один сезон просто убойно его разыгрывали при Кудашове.
Надо же, у него Березкин и, особенно, Каюмов до сих пор молодежь.
откуда они достают таких "экспертов"! большинства у Локомотива уже сто лет нет
