Драйзайтль о сезоне «Эдмонтона»: «Мы сделали большой шаг назад. Как можно не нацеливаться на победу, когда в твоей команде лучший игрок мира?»

Драйзайтль о сезоне «Эдмонтона»: мы сделали большой шаг назад.

Форвард «Эдмонтона » Леон Драйзайтль прокомментировал результаты клуба в этом сезоне НХЛ и ранний вылет от «Анахайма» в первом раунде Кубка Стэнли (2-4 в серии).

«Меня это беспокоит, потому что мы движемся не в том направлении. Мы сделали большой шаг назад и должны взять ситуацию под контроль, чтобы вернуться на правильный путь.

В каком вообще мире ты не нацелен на победу, когда в твоей команде лучший игрок мира? Конечно, мы хотим выигрывать, но нам нужно быть лучше, мы обязаны быть лучше – здесь без вариантов. Мы должны прибавить.

У него (Коннора Макдэвида – Спортс’‘) контракт еще на два года, а дальше – кто знает. Но на данный момент у нас есть эти два года, и за это время мы должны стать значительно сильнее», – сказал Драйзайтль.

Макдэвид о сезоне «Эдмонтона»: «Отстой. Мы должны были найти способ сыграть лучше. Я хочу побеждать здесь, с «Ойлерс», это моя цель»