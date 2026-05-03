  Драйзайтль о сезоне «Эдмонтона»: «Мы сделали большой шаг назад. Как можно не нацеливаться на победу, когда в твоей команде лучший игрок мира?»
Драйзайтль о сезоне «Эдмонтона»: «Мы сделали большой шаг назад. Как можно не нацеливаться на победу, когда в твоей команде лучший игрок мира?»

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль прокомментировал результаты клуба в этом сезоне НХЛ и ранний вылет от «Анахайма» в первом раунде Кубка Стэнли (2-4 в серии).

«Меня это беспокоит, потому что мы движемся не в том направлении. Мы сделали большой шаг назад и должны взять ситуацию под контроль, чтобы вернуться на правильный путь.

В каком вообще мире ты не нацелен на победу, когда в твоей команде лучший игрок мира? Конечно, мы хотим выигрывать, но нам нужно быть лучше, мы обязаны быть лучше – здесь без вариантов. Мы должны прибавить.

У него (Коннора Макдэвида – Спортс’‘) контракт еще на два года, а дальше – кто знает. Но на данный момент у нас есть эти два года, и за это время мы должны стать значительно сильнее», – сказал Драйзайтль.

Макдэвид о сезоне «Эдмонтона»: «Отстой. Мы должны были найти способ сыграть лучше. Я хочу побеждать здесь, с «Ойлерс», это моя цель»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Подколзин что ли?
Комментарий скрыт
Но кучеров не играет за Эдмонтон...
Кучеров твой причём тут? Возит трусы с Монреалем
Не спорь с кучерофилами))
Про лучшего игрока, это он про себя
Потому что надо играть так, как будто его нет.
просто Макди закрыли,не давали играть,он практически в плове,не был королём,всё.С Кучеровым пытаются сделать тоже.
банально устали за три последних сезона
Легко, если нет вратаря
ну Макдевид не лучший игрок мира , это спорное утверждение, скорее есть топы , куда Конор конечно же входит )
Протас о Кубке Стэнли-2026: «Колорадо» – главный фаворит. У Маккиннона с Макаром шикарная поддержка от партнеров, у клуба очень высокий уровень хоккея»
Драйзайтль о раннем вылете «Эдмонтона»: «Травмы настигли нас в неподходящий момент. Мы – центры 1, 2, 3 – играли, несмотря ни на что. Но «Анахайм» был лучше»
«Эдмонтон» остается без Кубка Стэнли при Макдэвиде и Драйзайтле – 8 розыгрышей плей-офф без титула. Впервые с 2021 года «Ойлерс» выбыли в 1-м раунде
Драфт-лотерея НХЛ. Лучшие шансы на общий 1-й выбор у «Ванкувера» (25,5%), «Чикаго» (13,5%) и «Рейнджерс» (11,5%)
