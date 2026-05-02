Протас о Кубке Гагарина: «Овечкин верил в «Динамо» и очень расстроился раннему вылету. Я же знал, что у москвичей нет шансов против Минска»

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас рассказал, что вместе с Александром Овечкиным следил за противостоянием московского и минского «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина. 

Московский клуб проиграл в серии со счетом 0-4, минчане во втором раунде ни разу не смогли обыграть «Ак Барс». 

«Ценю время, которое мы проводим вместе. Нам всегда есть что обсудить. Например, КХЛ. Александр Михайлович известен своей привязанностью к московскому «Динамо». А здесь еще так вышло, что в первом раунде плей-офф его родному клубу выпало соперничать с моей бывшей командой – минским «Динамо». Конечно, мы это обсуждали. Овечкин переживал, верил в своих и очень расстроился их раннему вылету. Я же знал, что у москвичей нет шансов. Был уверен, что Минск пройдет. Но мы точно не ожидали, что серия закончится так быстро.

По мере возможностей следил и за противостоянием «зубров» с «Ак Барсом». Обидно, что все закончилось поражением «Динамо» в четырех матчах, ведь, казалось, Минск считался явным фаворитом. По крайней мере в прессе это так преподносилось – почти все писали, что «Динамо» обязано проходить. Но «Ак Барс» выиграл серию под ноль, и это еще одно подтверждение того, что в плей-офф нет фаворитов и аутсайдеров. Не стоило забывать, что казанский клуб является гегемоном КХЛ, который имеет колоссальный опыт и всегда претендует на самые высокие места.

Обидно, что «Динамо» не выиграло ни одного матча в этой четвертьфинальной серии. Я верил в ребят, многих из них хорошо знаю. Но в целом, несмотря на смазанную концовку, считаю, команда провела отличный сезон», – считает Протас.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Betnews.by
Свечников о Кубке Гагарина: Протас расстроился раннему вылету «Динамо» Мн
Овечкин, тоже знал...
А мы все знали и руководство тоже
О как, «гегемон КХЛ». Не слышал еще такого эпитета )
