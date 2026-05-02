Ракелль о будущем Малкина в «Питтсбурге»: «Я просто не представляю, что он не вернется. Он останется здесь»

Ракелль о Малкине: не представляю, что его не будет в «Питтсбурге».

Нападающий «Питтсбурга » Рикард Ракелль высказался о будущем Евгения Малкина в «Пингвинс».

Контракт 39-летнего россиянина с клубом действует до 30 июня 2026 года. Ранее Малкин сообщил, что хочет провести еще один сезон в НХЛ .

«Я просто не представляю, что он не вернется. Так что да, он будет здесь», – сказал Ракелль.