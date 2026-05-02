Макдэвид о сезоне «Эдмонтона»: «Отстой. Мы должны были найти способ сыграть лучше. Я хочу побеждать здесь, с «Ойлерс», это моя цель»
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид высказался о результатах клуба в этом сезоне и вылете от «Анахайма» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.
«Это непросто – играть через боль. Это отстой. Но через это проходят все. Мы должны были найти способ сыграть лучше – и не смогли, я не смог.
Я хочу побеждать. И хочу побеждать здесь, в «Эдмонтоне». Это моя цель», – сказал Макдэвид.
Макдэвид играл с переломом стопы в серии «Эдмонтон» – «Анахайм»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Эдмонтона»
Нужен вратарь, 1-2 защитника и 3-5 напов.
У Бушара ещё 3 года контракта, причём последние 2 с NMC.
А самое главное надеяться, что фронт-офис, что-то толковое придумает в межсезонье(что маловероятно, к сожалению).
Никто не сможет таких нагрузок вывезти, и так же тащить индивидуально как Макдэвид, никто абсолютно.