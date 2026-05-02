Макдэвид о сезоне «Эдмонтона»: «Отстой. Мы должны были найти способ сыграть лучше. Я хочу побеждать здесь, с «Ойлерс», это моя цель»

Макдэвид о раннем вылете «Эдмонтона» в плей-офф: это отстой.

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид высказался о результатах клуба в этом сезоне и вылете от «Анахайма» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.

«Это непросто – играть через боль. Это отстой. Но через это проходят все. Мы должны были найти способ сыграть лучше – и не смогли, я не смог.

Я хочу побеждать. И хочу побеждать здесь, в «Эдмонтоне». Это моя цель», – сказал Макдэвид.

Макдэвид играл с переломом стопы в серии «Эдмонтон» – «Анахайм»