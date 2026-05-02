  • Макдэвид о сезоне «Эдмонтона»: «Отстой. Мы должны были найти способ сыграть лучше. Я хочу побеждать здесь, с «Ойлерс», это моя цель»
Макдэвид о раннем вылете «Эдмонтона» в плей-офф: это отстой.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид высказался о результатах клуба в этом сезоне и вылете от «Анахайма» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли. 

«Это непросто – играть через боль. Это отстой. Но через это проходят все. Мы должны были найти способ сыграть лучше – и не смогли, я не смог.

Я хочу побеждать. И хочу побеждать здесь, в «Эдмонтоне». Это моя цель», – сказал Макдэвид.

Макдэвид играл с переломом стопы в серии «Эдмонтон» – «Анахайм»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Эдмонтона»
Окно нефти похоже закрылось, не представляю как они могут выиграть КС с учётом повышения потолка, когда есть более удачные варианты в части налогов у других обладателей КС в последнее время. МАК конечно заслужил кубок, но видимо после этого контракта будет бегать за кубком…
С огромными контрактами мака, драйзатля буше нерса у них нет шансов набрать нормальный ростер. При этом эдмонтон использует мака по 30 мин в каждом матче и неизбежно он устает ошибается и тд. А иначе тренер не может поступить и не выпускать его каждую вторую смену . Замкнутый печальный круг
По мне неадекватные контракты у Нерса, Джари, Федерика и Бушара. Контракт Драйзатля сопоставим контракту Капризова, а Макдевида так вообще смешной по цене-качеству.
Чекнул последние 30 игр в по и регулярке и не увидел, что бы он хоть раз где-то 30 отыграл. В четвертой игре с утками вообще 19 с половиной минут.
Хорошая речь. Сгодится на не один раз.
Не получится уже побеждать, прошлым летом команду ощутимо ослабили, что было прекрасно видно в течение сезона. На Востоке, они бы поди вовсе в ПО не вошли
На сезон 2026/27 у Эдмонтона при потолке 104 ляма осталось чуть меньше 16,5 млн. При этом 01.07.2026 НСА становятся Ингрэм, Пикар, Мёрфи, Лазар, Капанен, Макс Джонс, Рословик, Дикинсон, Хенрик. ОСА становится Дак, ОСА с арбитражем Штястны.
Нужен вратарь, 1-2 защитника и 3-5 напов.
вроде у Нерза контракт заканчивается в 2026
У Нерса до 30-го года контракт, причём только через год NMC сменится на M-NTC.
У Бушара ещё 3 года контракта, причём последние 2 с NMC.
Время зализать раны, отдохнуть хорошенько, после изнурительных трех сезонов практически без отдыха.
А самое главное надеяться, что фронт-офис, что-то толковое придумает в межсезонье(что маловероятно, к сожалению).
Хочешь — побеждай. Кто мешал то? А то — игрок поколения. Это командная игра, и даже игрок поколения как, в очередной раз оказалось, не способен привести команду к обладателю КС. По итогу: Драйзайтль, после травмы вернулся, взял 10 очков за раунд. Высококлассные игроки, безусловно. Но... мимо кассы. И даже Вася был хорош. Недостаточно.
Ну так Драйзайтель и отыграл меньше по сезону, у него было почти два месяца на восстановление и отдых. Макдэвид сыграл практически все возможные игры, ОИ+ регулярка, еще звание лучшего бомбардира, так еще и травма. Думаешь так просто все.
Никто не сможет таких нагрузок вывезти, и так же тащить индивидуально как Макдэвид, никто абсолютно.
Так не тащи, если не можешь. Набрал бесполезных салатниц.
Полностью поддерживаю Коннора!!
Как побеждать с такой обороной? По восемь шайб за матч забрасывать?
ну ведь это же игрок ПОКОЛЕНИЯ! что ему стоит?
Гретцки после ухода из нефти тоже ничего не взял, но нефть при Гретцки была покачественнее. Игрок всех поколений.
Эдмонтон и сейчас в прайме. Удачи Коннору, как одному из лучших на данный момент. Не бегать по командам, не искать. Взять чашку с Эдмонтоном, как Ови (приплету его сюда) с Вашингтоном.
