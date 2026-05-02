Никишин пройдет обследование, чтобы получить допуск к игре с «Филадельфией». Защитник «Каролины» ранее получил сотрясение мозга
Защитник «Каролины» Александр Никишин должен получить медицинское разрешение на участие в 1-й игре второго раунда Кубка Стэнли против «Филадельфии».
Об сообщил главный тренер «Каролины» Род Бринд′Амор перед стартовой игрой серии, которая состоится в ночь на воскресенье.
Напомним, Никишин получил сотрясение мозга после силового приема от защитника «Оттавы» Тайлера Клевена в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Не нужно шутить с такими вещами кмк. Ураганам вполне по силам начать серию без Никишина, пусть отдохнёт и вернётся на лёд готовым на 100%.
Да ладно! Зачем так рисковать?! Сотрясение судя по картинке было достаточно серьезным. Ещё недельку-другую лучше бы дать на восстановление. Но врачам конечно виднее (надеюсь именно они будут принимать решение).
