Никишин пройдет обследование, чтобы получить допуск к игре с «Филадельфией». Защитник «Каролины» ранее получил сотрясение мозга

Никишину нужен медицинский допуск, чтобы сыграть с «Филадельфией».

Защитник «Каролины» Александр Никишин должен получить медицинское разрешение на участие в 1-й игре второго раунда Кубка Стэнли против «Филадельфии».

Об сообщил главный тренер «Каролины» Род Бринд′Амор перед стартовой игрой серии, которая состоится в ночь на воскресенье.

Напомним, Никишин получил сотрясение мозга после силового приема от защитника «Оттавы» Тайлера Клевена в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли.