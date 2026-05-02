Пономарев о 0:4 «Авангарда» от «Локомотива»: «Судьба нам отплатила. Не худшая наша игра, проигранный матч дома был еще хуже»
Форвард «Авангарда» Василий Пономарев высказался о поражении от «Локомотива» (0:4, 3-2) в выездном матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.
«Не сказал бы, что это наша худшая игра в серии. Проигранный матч дома по игре был еще хуже. Тогда мы много позволяли соперникам, сегодня такого не было.
Второй гол, думаю, нас подкосил. После него было тяжело выбраться. Я считаю, что везение приходит к тому, кто создает что-то на площадке. Судьба нам отплатила – получили то, на что наработали», – сказал Пономарев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
Зачем так говорить, Ава отличная команда и самый тяжёлый соперник.Сегодня у нас всё получилось.дай бог также в следующем матче
