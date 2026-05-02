Савельев о КХЛ: «Нужно прекратить ориентироваться на НХЛ. Мы ближе к европейской системе с общей таблицей. Деление по конференциям не помогает в плане конкуренции команд»
Бывший генеральный менеджер немецкого «Крефельда» Сергей Савельев поделился мнением о таблице Fonbet Чемпионата КХЛ, отметив, что деление по конференциям не делает чемпионат интереснее.
– Нужно ли КХЛ сделать принцип прохода в плей-офф по дивизионам, как в НХЛ?
– Я вообще считаю, что чемпионату КХЛ нужно прекратить ориентироваться на североамериканскую модель. НХЛ имеет больше команд, чем КХЛ. Это касается и календаря, и клубов, которые проходят в плей-офф. И, конечно же, работы с правами на игроков и потолком зарплат в целом.
По мне КХЛ ближе к европейской системе проведения чемпионатов, которая подразумевает общую таблицу, плей-офф и плей-ин. КХЛ достаточно богатая лига, которая может себе позволить играть регулярный чемпионат с общей таблицей. При этом я подразумеваю оставить ориентированность на дивизионные встречи, но не делать их слишком частыми, чтобы был смысл в общей таблице.
Думаю, что чемпионат тогда станет интереснее в плане конкуренции. Мы видим, что в полуфинале играют три команды из Восточной конференции. Это так или иначе показатель, что деление по конференциям никак не помогает в плане конкуренции в борьбе как за места в плей-офф, так и в самой борьбе за Кубок, – сказал Савельев.
Раз уж у нас условия проведения турнира похожи на североамериканские, то зачем городить цирк? Ну не просто так придуманы конференции и дивизионы. Первый раз получается так, что в финале могут сыграть 2 команды из одной конференции. И вместо того, чтобы отметить, что это здорово, уже идёт болтовня про перекос. Пока ска-цска были несколько сезонов подряд фактически финалом практически все "специалисты" были довольны и даже ПО мешали с целью, чтобы эта пара стала реальным финалом. А теперь - перекос. Пройдёт кризис у западных грандов, будет финал западный - тоже истерить будете? Это нормальное соревнование, в обеих конференциях +/- одинаковое количество серьёзных клубов, как их там мотыляет - это не должно влиять на структуру турнира.