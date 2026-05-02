  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Савельев о КХЛ: «Нужно прекратить ориентироваться на НХЛ. Мы ближе к европейской системе с общей таблицей. Деление по конференциям не помогает в плане конкуренции команд»
10

Савельев о КХЛ: «Нужно прекратить ориентироваться на НХЛ. Мы ближе к европейской системе с общей таблицей. Деление по конференциям не помогает в плане конкуренции команд»

Сергей Савельев: КХЛ нужно перестать ориентироваться на НХЛ.

Бывший генеральный менеджер немецкого «Крефельда» Сергей Савельев поделился мнением о таблице Fonbet Чемпионата КХЛ, отметив, что деление по конференциям не делает чемпионат интереснее. 

– Нужно ли КХЛ сделать принцип прохода в плей-офф по дивизионам, как в НХЛ?

– Я вообще считаю, что чемпионату КХЛ нужно прекратить ориентироваться на североамериканскую модель. НХЛ имеет больше команд, чем КХЛ. Это касается и календаря, и клубов, которые проходят в плей-офф. И, конечно же, работы с правами на игроков и потолком зарплат в целом.

По мне КХЛ ближе к европейской системе проведения чемпионатов, которая подразумевает общую таблицу, плей-офф и плей-ин. КХЛ достаточно богатая лига, которая может себе позволить играть регулярный чемпионат с общей таблицей. При этом я подразумеваю оставить ориентированность на дивизионные встречи, но не делать их слишком частыми, чтобы был смысл в общей таблице.

Думаю, что чемпионат тогда станет интереснее в плане конкуренции. Мы видим, что в полуфинале играют три команды из Восточной конференции. Это так или иначе показатель, что деление по конференциям никак не помогает в плане конкуренции в борьбе как за места в плей-офф, так и в самой борьбе за Кубок, – сказал Савельев.

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2812 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
Сергей Савельев
logoНХЛ
правила
logoКХЛ
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В европейской системе какие расстояния? Калька с НХЛ помогает и расходы снизить и не жить постоянно в самолетах
Ответ NoN
В европейской системе какие расстояния? Калька с НХЛ помогает и расходы снизить и не жить постоянно в самолетах
Ну человек работал в немецкой лиге, где про перелеты то и не слышали, там и на автобусах комфортно. Про логистику он и не думает.
Всем адекватным понятно, что разделение по дивизионам позволяет сократить издержки на логистику, позволяет играть больше игр (сокращение времени в дороге, меньше разница во времени, проще восстановление игроков и т. д.), и ведь какие-нибудь почвенники-славянофилы будут топить за такие изменения, лишь бы не как у проклятых пиндосов.
Савельев по России не летал. Конференции, это больше про снижение расходов на перелеты. Работайте в Крефельде, пожалуйста, в КХЛ занято
Кхл совсем не подходит к Европейской модели организации игры -одни перелёты из Москвы ,Ярославля ,Череповца и Питера до Владика и Хабаровска чего стоят по цене и времени !
Деление на конференции и дивизионы , лучшее решение))
Ответ Chucky
Деление на конференции и дивизионы , лучшее решение))
Во-во. Если в России играть общей лигой, то только как при СССР, когда не больше 12 команд, из них 5 московская англомерация, а самые восточные Трактор с Автомобилистом, Сибирь изредка. А при таком количестве команд и их географии, идея абсолютно бессмысленна.
Так-так-так... У нас хоккейная лига не территории, где на автобусе только в рамках одного города добираться удобно, в остальном только летать, команд хотим 3 десятка, хотим международность, часовых поясов как у дурака фантиков, кто подойдёт для перенятия опыта... Может быть, самая успешная в мире хоккейная лига, где играет 30+ команд и огромные расстояния? Да не, бред какой-то, в Швейцарии вон на автобусах ездят, отличный пример будет.
Раз уж у нас условия проведения турнира похожи на североамериканские, то зачем городить цирк? Ну не просто так придуманы конференции и дивизионы. Первый раз получается так, что в финале могут сыграть 2 команды из одной конференции. И вместо того, чтобы отметить, что это здорово, уже идёт болтовня про перекос. Пока ска-цска были несколько сезонов подряд фактически финалом практически все "специалисты" были довольны и даже ПО мешали с целью, чтобы эта пара стала реальным финалом. А теперь - перекос. Пройдёт кризис у западных грандов, будет финал западный - тоже истерить будете? Это нормальное соревнование, в обеих конференциях +/- одинаковое количество серьёзных клубов, как их там мотыляет - это не должно влиять на структуру турнира.
Перестаньте брать интервью у всяких бомжей
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Сергей Савельев: «Нелогично, если «Ак Барс» отдаст серию «Металлургу» со счета 3-1. От Разина не вижу его чемпионской вариативности»
2 мая, 17:29
«Овечкин – по-хорошему спортивный эгоист». Илья Воробьев – о том, что делает Ови особенным
2 мая, 15:00
Сергей Черкас: «Мы все с радостью хотели бы видеть даже 40-летнего Малкина у нас. Он бы мог вернуться в «Металлург». Может, через год у него поменяется мнение о переезде в КХЛ»
2 мая, 14:58
Рекомендуем
Главные новости
Драфт-лотерея НХЛ. Лучшие шансы на общий 1-й выбор у «Ванкувера» (25,5%), «Чикаго» (13,5%) и «Рейнджерс» (11,5%)
26 минут назадLive
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Миннесоту» во 2-м матче серии
33 минуты назад
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Казахстан обыграл Польшу, Украина победила Францию, Литва проиграла Японии
сегодня, 19:58
Генменеджер «Тампы»: «Кучеров – непонятый гений для тех, кто не знает его так, как мы. Потрясающий игрок, хоккейный мир предъявляет к нему очень высокие требования»
сегодня, 18:58
«Локо» вышел в финал Кубка Харламова, выиграв серию у «Чайки» в 6 матчах (4-2)
сегодня, 18:25
Крис Джонстон: «Мэттьюс не уверен, вернется ли в «Торонто» осенью. Прежде чем принять решение, он хочет увидеть состав клуба»
сегодня, 17:59
Генменеджер «Тампы» о будущем Купера: «Он здесь надолго»
сегодня, 17:46
Никишин допущен до участия в матчах плей-офф после сотрясения мозга. Защитник «Каролины» не играет с 25 апреля
сегодня, 17:26
Генменеджер «Тампы» о Кучерове: «Феноменальный игрок. Надеюсь, он останется в нашем клубе до конца карьеры»
сегодня, 17:13
Минулин продлил контракт с «Металлургом» на 3 года, Смолин – на год. «Нью-Джерси» и еще 2 клуба НХЛ интересовались вратарем (Metaratings)
сегодня, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский о чемпионских сезонах «Тампы» и вылете в 1-м раунде: «Мы упускаем больше голевых моментов и в итоге пропускаем, а не забиваем сами»
сегодня, 19:47
Холлидей продлил контракт с «Оттавой» на 2 года. Кэпхит – 1,075 млн долларов
сегодня, 17:35
Василевский об игре «Тампы»: «Мы все должны выполнять свою работу. Я должен делать сэйвы, защита – блокировать броски. Нападение должно забивать»
сегодня, 16:59
Ремпал об Овечкине: «У него, пожалуй, лучший бросок из всех, кто когда-либо играл в хоккей. Было очень круто находиться рядом и видеть это вживую»
сегодня, 14:58
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Китай одолел Эстонию, Румыния победила Южную Корею, Испания обыграла Нидерланды
сегодня, 14:30
Горбенко о 7-м матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Найдутся незаметные герои. Тем и хорош хоккей, что он держит каждого в напряжении до финальной сирены или забитой в овертайме шайбы»
сегодня, 13:58
Гомоляко о камбэке «Локомотива»: «В «Авангарде» опытный штаб и такие же опытные ребята, они должны отойти от этого потрясения. Перед 7-й игрой ни у кого нет преимущества»
сегодня, 13:46
Бабаев о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Хоккей напряженный, но не самый интересный. Омск играет достаточно просто: выбрасывает шайбу по стеклу или вверх и идет бороться»
сегодня, 11:56
Величкин о «Металлурге»: «У Разина своя концепция. Наверное, она заслуживает право на жизнь. У него есть будущее, как у тренера, но надо учиться и держать себя в руках»
сегодня, 11:44
Токкет о 0-2 в серии с «Каролиной»: «Филадельфию» уже хоронили, но мы выбрались. Продолжаем слышать, что мы мертвы, однако парни не сдаются. Горжусь ими»
сегодня, 09:18
Рекомендуем