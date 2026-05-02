Савельев о КХЛ: «Нужно прекратить ориентироваться на НХЛ. Мы ближе к европейской системе с общей таблицей. Деление по конференциям не помогает в плане конкуренции команд»

Сергей Савельев: КХЛ нужно перестать ориентироваться на НХЛ.

Бывший генеральный менеджер немецкого «Крефельда» Сергей Савельев поделился мнением о таблице Fonbet Чемпионата КХЛ, отметив, что деление по конференциям не делает чемпионат интереснее.

– Нужно ли КХЛ сделать принцип прохода в плей-офф по дивизионам, как в НХЛ?

– Я вообще считаю, что чемпионату КХЛ нужно прекратить ориентироваться на североамериканскую модель. НХЛ имеет больше команд, чем КХЛ. Это касается и календаря, и клубов, которые проходят в плей-офф. И, конечно же, работы с правами на игроков и потолком зарплат в целом.

По мне КХЛ ближе к европейской системе проведения чемпионатов, которая подразумевает общую таблицу, плей-офф и плей-ин. КХЛ достаточно богатая лига, которая может себе позволить играть регулярный чемпионат с общей таблицей. При этом я подразумеваю оставить ориентированность на дивизионные встречи, но не делать их слишком частыми, чтобы был смысл в общей таблице.

Думаю, что чемпионат тогда станет интереснее в плане конкуренции. Мы видим, что в полуфинале играют три команды из Восточной конференции. Это так или иначе показатель, что деление по конференциям никак не помогает в плане конкуренции в борьбе как за места в плей-офф, так и в самой борьбе за Кубок , – сказал Савельев.