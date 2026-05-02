Макдэвид играл с переломом стопы в серии «Эдмонтон» – «Анахайм»

Коннор Макдэвид играл с травмой в серии «Эдмонтона» против «Анахайма».

Нападающий «Эдмонтона » Коннор Макдэвид и Джейсон Дикинсон играли с переломами в области стопы и голеностопа в серии первого раунда Кубка Стэнли против «Анахайма » (2-4).

Об этом сообщил журналист Райан Ришо со ссылкой на главного тренера «Ойлерс» Криса Кноблауха.

Макдэвид набрал 6 (1+5) очков в 6 матчах этого плей-офф при полезности «минус 8». На счету Дикинсона 3 (2+1) балла в 4 играх при полезности «плюс 2».