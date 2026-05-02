Макдэвид играл с переломом стопы в серии «Эдмонтон» – «Анахайм»

Коннор Макдэвид играл с травмой в серии «Эдмонтона» против «Анахайма».

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Джейсон Дикинсон играли с переломами в области стопы и голеностопа в серии первого раунда Кубка Стэнли против «Анахайма» (2-4). 

Об этом сообщил журналист Райан Ришо со ссылкой на главного тренера «Ойлерс» Криса Кноблауха. 

Макдэвид набрал 6 (1+5) очков в 6 матчах этого плей-офф при полезности «минус 8». На счету Дикинсона 3 (2+1) балла в 4 играх при полезности «плюс 2».

Источник: аккаунт Райана Ришо в X
Надо же, уникумы в комментах и тут нашли за что предъявить))) Видать - надо было еще и с пробитым черепом играть и набирать 2+3 в каждом матче
Ответ Maxim Shumov
Он нас приучил при любом состание набирать минимум по 1.5 очка за матч(особенно в по)теперь мы не можем не отметить,что он сыграл не на своем уровне
Ответ Maxim Shumov
Когда Овечкин с травмами в по играл, тебя это не останавливало 🤡🤡🤡
Ну собственно об этом намекали многие журналисты, что он на травме. И всё равно очко за игру набрал.

Но даже если бы был здоров. Ну прошли бы они уток. Ну может быть потом и Вегас бы обыграли. Но против Колорадо/Миннесоты этого было бы всё равно недостаточно. Один здоровый игрок, пускай и уровня Макдэвида, проблемы в обороне не решит.
Ответ PEGEON
Мак в обороне и в здоровом состоянии не решал, не лукавьте.
Ответ Олег В.
Я об этом и написал. Он вроде как нападающий, а не защитник)
Понятно, что поступок мужской, хоть для плова это и не редкость. Однако, тупо отрицать, что год у МакДи не задался...
Ответ Олег В.
Даже в незадашийся год с Артом закончил)
Ответ Вася Путин
Ну, если такова была цель - поздравляю!
;)
в стопе 26 костей
Он с такой травмой даже на лед бы не вышел
Вы меня в эти свои битвы аля Куч-vs-Мак не тащите. Сочувствую вашему горю, но мне это неинтересно.
Ровно так же, кстати, как и беседы с людьми, которые вроде бы смотрят хоккей, но не видят кто/зачем/почему/когда выходит на лёд. Или не хотят?...
Кмк это типа тех же бедолаг, что немца на Селке номинируют.
да там стопа не нужна, в коньке жёстко фиксируется она
