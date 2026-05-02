Макдэвид играл с переломом стопы в серии «Эдмонтон» – «Анахайм»
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Джейсон Дикинсон играли с переломами в области стопы и голеностопа в серии первого раунда Кубка Стэнли против «Анахайма» (2-4).
Об этом сообщил журналист Райан Ришо со ссылкой на главного тренера «Ойлерс» Криса Кноблауха.
Макдэвид набрал 6 (1+5) очков в 6 матчах этого плей-офф при полезности «минус 8». На счету Дикинсона 3 (2+1) балла в 4 играх при полезности «плюс 2».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Райана Ришо в X
Но даже если бы был здоров. Ну прошли бы они уток. Ну может быть потом и Вегас бы обыграли. Но против Колорадо/Миннесоты этого было бы всё равно недостаточно. Один здоровый игрок, пускай и уровня Макдэвида, проблемы в обороне не решит.
Ровно так же, кстати, как и беседы с людьми, которые вроде бы смотрят хоккей, но не видят кто/зачем/почему/когда выходит на лёд. Или не хотят?...
Кмк это типа тех же бедолаг, что немца на Селке номинируют.