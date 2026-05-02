Хартли о шатауте Исаева против «Авангарда»: «Большое подспорье для «Локомотива». Всей команде хорошо после такой игры»

Хартли оценил игру Даниила Исаева против «Авангарда» в плей-офф КХЛ.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хатрли после победы над «Авангардом» (4:0, 2-3) в матче полуфинальной серии Кубка Гагарина оценил игру вратаря Даниила Исаева, который оформил шатаут.

– Насколько важно было сыграть на «ноль», чтобы к Даниилу Исаеву вернулась уверенность?

– Важно, что не дали сопернику забить. Всегда, когда команда на «ноль», все думают о вратаре, это важно для Даниила, но так же вся команда хорошо чувствует себя после такой игры.

В каждом движении вратаря была уверенность и четкость, а все полевые помогали. Такая победа и ноль пропущенных шайб – большое подспорье для всех, – сказал Хартли.

Исаев сделал 5-й шатаут в этом плей-офф – 4:0 против «Авангарда». У вратаря «Локомотива» 10 побед в 14 матчах Кубка Гагарина-2026