Эрик Карлссон о Малкине: «Он доказал всем, что по-прежнему является конкурентоспособным в НХЛ. Он найдет свое место»
Защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон высказался о будущем Евгения Малкина в НХЛ.
Срок соглашения 39-летнего россиянина с «Пингвинс» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее он сообщил, что хочет провести еще один сезон в НХЛ: «Не стремлюсь вернуться в КХЛ. Хочу отыграть еще год в НХЛ. Если не в «Питтсбурге», то в другой команде».
«Он сделал все возможное, чтобы доказать и всем вокруг, и самому себе, что по-прежнему является конкурентоспособным игроком и может приносить пользу на этом уровне.
Рад за него, как бы дальше ни сложилась его судьба. Думаю, он в любом случае найдет свое место и у него все будет в порядке», – сказал Карлссон.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Ща ты у нас пойдешь искать место. Вернее Кайл тебе его подберет)
