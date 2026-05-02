  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Протас о Кубке Стэнли-2026: «Колорадо» – главный фаворит. У Маккиннона с Макаром шикарная поддержка от партнеров, у клуба очень высокий уровень хоккея»
4

Протас о Кубке Стэнли-2026: «Колорадо» – главный фаворит. У Маккиннона с Макаром шикарная поддержка от партнеров, у клуба очень высокий уровень хоккея»

Алексей Протас считает «Колорадо» главным фаворитом в Кубке Стэнли-2026.

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас оценил шансы клубов НХЛ на победу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, назвав фаворитом «Колорадо». 

«В плей-офф ставлю на «Колорадо». Мы играли против них, и нам было неимоверно тяжело. Хотя сетка у «Эвеланш» непростая. Во втором раунде они сыграют с победителем пары «Даллас» – «Миннесота», а эти команды далеко не подарок. На проход такого соперника будет потрачено много сил, которых может не хватить в последующих стадиях.

И все же считаю, что «Колорадо» должен уверенно пройти всю дистанцию и забрать кубок в этом году. У них и раньше была серьезная глубина состава, а после дедлайна так тем более. Есть суперзвезды Маккиннон и Макар, которые, как Макдэвид и Драйзайтль в «Эдмонтоне», могли бы вдвоем затащить команду в финал. Но у Маккиннона с Макаром шикарная поддержка со стороны партнеров, которые также могут зарешать в любой момент.

Да и дело не только в составе, «Колорадо» в принципе демонстрирует очень высокий уровень хоккея. В общем, считаю «Эвеланш» главным фаворитом. Но опять-таки: это плей-офф, здесь может произойти все что угодно. Тем более в НХЛ, где едва различима разница между фаворитами и андердогами и где все очень быстро меняется», – сказал Протас.

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2811 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Betnews.by
logoКолорадо
logoНХЛ
logoЭдмонтон
logoКэйл Макар
logoМиннесота
logoКубок Стэнли
logoАлексей Протас
logoВашингтон
logoЛеон Драйзайтль
logoДаллас
logoНэтан Маккиннон
logoКоннор Макдэвид
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Очень много "экспертов" североамериканских отдают серию Соте, аргументируя тем, что Колорадо никогда не умело играть сложные, вязкие серии, куда их втянет Минни.

Что ж, может это даст дополнительной мотивации Колорадо.
Ответ AndyRad93
Очень много "экспертов" североамериканских отдают серию Соте, аргументируя тем, что Колорадо никогда не умело играть сложные, вязкие серии, куда их втянет Минни. Что ж, может это даст дополнительной мотивации Колорадо.
Не совсем понятно, что ждать от этой серии. С элэй получился как бы не совсем плейофф. Прошли тупо на классе. Было заметно, что у многих наших топов мотивации на элэй просто не было. Так то опыта ПО конечно у эвс намного больше, если включатся на полную, то должны проходить.
Ответ brusentsevboris
Не совсем понятно, что ждать от этой серии. С элэй получился как бы не совсем плейофф. Прошли тупо на классе. Было заметно, что у многих наших топов мотивации на элэй просто не было. Так то опыта ПО конечно у эвс намного больше, если включатся на полную, то должны проходить.
Из серии с ЛА для себя я вынес то, что команда начала играть в рассчетливый хоккей, что не совсем свойственно было до этого. Правда и последний месяц регулярки было тоже самое, видимо была именно установка на отработку такой игры. Мол, если надо, то бежать и давить мы всегда сможем, как в первой половине регулярки, давайте-ка наигрывать то, что всегда играло против нас - вязкий, позиционный хоккей.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Верят в «Тампу», Кучерова и сюрприз от «Юты». Прогноз блогеров Трибуны на плей-офф Кубка Стэнли
19 апреля, 12:30Трибуна
Маккиннон – главный претендент на «Конн Смайт» по версии ESPN, Макдэвид – 2-й, Кучеров – 3-й
19 апреля, 12:20
Маккиннон забил больше всех голов в пустые ворота в регулярке НХЛ – 8. У Овечкина, Кучерова и Хэйгла по 7 таких шайб, у Капризова и Макдэвида – по 6
18 апреля, 09:09
Рекомендуем
Главные новости
Драфт-лотерея НХЛ. Лучшие шансы на общий 1-й выбор у «Ванкувера» (25,5%), «Чикаго» (13,5%) и «Рейнджерс» (11,5%)
25 минут назадLive
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Миннесоту» во 2-м матче серии
32 минуты назад
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Казахстан обыграл Польшу, Украина победила Францию, Литва проиграла Японии
сегодня, 19:58
Генменеджер «Тампы»: «Кучеров – непонятый гений для тех, кто не знает его так, как мы. Потрясающий игрок, хоккейный мир предъявляет к нему очень высокие требования»
сегодня, 18:58
«Локо» вышел в финал Кубка Харламова, выиграв серию у «Чайки» в 6 матчах (4-2)
сегодня, 18:25
Крис Джонстон: «Мэттьюс не уверен, вернется ли в «Торонто» осенью. Прежде чем принять решение, он хочет увидеть состав клуба»
сегодня, 17:59
Генменеджер «Тампы» о будущем Купера: «Он здесь надолго»
сегодня, 17:46
Никишин допущен до участия в матчах плей-офф после сотрясения мозга. Защитник «Каролины» не играет с 25 апреля
сегодня, 17:26
Генменеджер «Тампы» о Кучерове: «Феноменальный игрок. Надеюсь, он останется в нашем клубе до конца карьеры»
сегодня, 17:13
Минулин продлил контракт с «Металлургом» на 3 года, Смолин – на год. «Нью-Джерси» и еще 2 клуба НХЛ интересовались вратарем (Metaratings)
сегодня, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский о чемпионских сезонах «Тампы» и вылете в 1-м раунде: «Мы упускаем больше голевых моментов и в итоге пропускаем, а не забиваем сами»
сегодня, 19:47
Холлидей продлил контракт с «Оттавой» на 2 года. Кэпхит – 1,075 млн долларов
сегодня, 17:35
Василевский об игре «Тампы»: «Мы все должны выполнять свою работу. Я должен делать сэйвы, защита – блокировать броски. Нападение должно забивать»
сегодня, 16:59
Ремпал об Овечкине: «У него, пожалуй, лучший бросок из всех, кто когда-либо играл в хоккей. Было очень круто находиться рядом и видеть это вживую»
сегодня, 14:58
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Китай одолел Эстонию, Румыния победила Южную Корею, Испания обыграла Нидерланды
сегодня, 14:30
Горбенко о 7-м матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Найдутся незаметные герои. Тем и хорош хоккей, что он держит каждого в напряжении до финальной сирены или забитой в овертайме шайбы»
сегодня, 13:58
Гомоляко о камбэке «Локомотива»: «В «Авангарде» опытный штаб и такие же опытные ребята, они должны отойти от этого потрясения. Перед 7-й игрой ни у кого нет преимущества»
сегодня, 13:46
Бабаев о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Хоккей напряженный, но не самый интересный. Омск играет достаточно просто: выбрасывает шайбу по стеклу или вверх и идет бороться»
сегодня, 11:56
Величкин о «Металлурге»: «У Разина своя концепция. Наверное, она заслуживает право на жизнь. У него есть будущее, как у тренера, но надо учиться и держать себя в руках»
сегодня, 11:44
Токкет о 0-2 в серии с «Каролиной»: «Филадельфию» уже хоронили, но мы выбрались. Продолжаем слышать, что мы мертвы, однако парни не сдаются. Горжусь ими»
сегодня, 09:18
Рекомендуем