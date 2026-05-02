Протас о Кубке Стэнли-2026: «Колорадо» – главный фаворит. У Маккиннона с Макаром шикарная поддержка от партнеров, у клуба очень высокий уровень хоккея»

Алексей Протас считает «Колорадо» главным фаворитом в Кубке Стэнли-2026.

Нападающий «Вашингтона » Алексей Протас оценил шансы клубов НХЛ на победу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, назвав фаворитом «Колорадо».

«В плей-офф ставлю на «Колорадо». Мы играли против них, и нам было неимоверно тяжело. Хотя сетка у «Эвеланш» непростая. Во втором раунде они сыграют с победителем пары «Даллас » – «Миннесота », а эти команды далеко не подарок. На проход такого соперника будет потрачено много сил, которых может не хватить в последующих стадиях.

И все же считаю, что «Колорадо» должен уверенно пройти всю дистанцию и забрать кубок в этом году. У них и раньше была серьезная глубина состава, а после дедлайна так тем более. Есть суперзвезды Маккиннон и Макар, которые, как Макдэвид и Драйзайтль в «Эдмонтоне », могли бы вдвоем затащить команду в финал. Но у Маккиннона с Макаром шикарная поддержка со стороны партнеров, которые также могут зарешать в любой момент.

Да и дело не только в составе, «Колорадо » в принципе демонстрирует очень высокий уровень хоккея. В общем, считаю «Эвеланш» главным фаворитом. Но опять-таки: это плей-офф, здесь может произойти все что угодно. Тем более в НХЛ, где едва различима разница между фаворитами и андердогами и где все очень быстро меняется», – сказал Протас.