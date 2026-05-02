Васильев об Овечкине: «Я бы остался в НХЛ еще на сезон и добил рекорд Гретцки на его месте. 10 шайб как-то жалко оставлять»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что Александру Овечкину стоит продлить контракт с «Вашингтоном» на сезон, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам с учетом плей-офф. 

Срок действующего контракта 40-летнего капитана «Вашингтона» рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

С учетом плей-офф Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).

«Я бы на месте Овечкина на всякий случай остался еще на сезон в НХЛ и добил рекорд Гретцки. Потому что отдохнуть он еще до конца жизни успеет. А продлить карьеру еще на один сезон было бы здорово, чтобы войти в историю НХЛ как абсолютный рекордсмен.

Если бы там было 100 шайб, тогда ладно, а тут 10 шайб даже как-то жалко оставлять, обидно. Ясно, что он эти 10 шайб может без проблем забросить в одном сезоне. Чтобы не осталось чувства недосказанности. А иначе на каком-то жизненном этапе он подумает и скажет: да, зря я, конечно, не добил этот рекорд. Сожаление тут обязательно будет. У всех спортсменов такое бывает. 

Но с другой стороны, я понимаю Овечкина, он просто устал от всего. Возраст дает о себе знать. А тут еще и такое внимание вокруг, обстановка. Это все очень здорово давит на человека. В этом смысле я его понять могу. Но все-таки есть вещи уникальные. И чтобы войти в историю как уникальный человек, как рекордсмен по всем показателям, нужно добить этот рекорд. Это будет исключительная история», – сказал Васильев.

2026/2027 это будет сезон Овечкина в НХЛ. Там очень много будет завязано на его рекорде, шоу будут делать везде, на всём, иначе в НХЛ просто невозможно. А начнут с красивого объявления и подписания нового контракта.
Скорее всего останется. На сезон
Васильев забывает что НХЛ это в первую очередь коммерческая организация. Если Александр останется еще на один сезон, и сразу скажет что он будет прощальный. из этого сделают хорошее шоу. И да даже если Вашингтон будет на дне таблицы фанаты все равно будут на трибунах.
Я думаю, Александр останется только в случае, если сделают 1-2 хороших подписания, чтобы команда была на уровень финала Востока. Доигрывать на дне таблицы, когда на него будут вешать всех собак, смысла мало.
Останется, иначе уже объявил бы.
Думаю 3 года ещё проведёт! Рекорд по матчам Марло побьёт да и ещё играя за одну франшизу и 1000 шайб в регулярке забьёт! Вот они главные цели!
Ответ Кирилл Захаров_1116461948
сомнительно всеж про 3..год для побития несуществующего рекорла в 1016 и отдыхать
