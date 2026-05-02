Генменеджер «Эдмонтона» о вылете в 1-м раунде и вратарской линии: «Очевидно, что нам нужно усиление. У Джерри не сложилось в этом сезоне»
Генеральный менеджер «Эдмонтона» Стэн Боумэн после вылета в первом раунде Кубка Стэнли от «Анахайма» (2-4) заявил, что клубу необходимо усиление вратарской линии.
«Очевидно, что мы в не самой приятной ситуации, раз общаемся с вами уже в начале мая. Хотелось бы играть до июня», – сказал Боумэн.
Также он ответил на вопросы о вратарской линии «Ойлерс» в будущем сезоне.
«Нам нужно это оценить. К каким выводам мы придем, пока сказать не могу. Но очевидно, что нам нужно улучшение в этой зоне.
У Тристана не сложилось. Он здорово начал у нас, но потом получил травму. И после возвращения так и не смог вернуть ни уверенность, ни уровень игры. Это то, что нам нужно проанализировать… Когда он вернулся, он уже не был самим собой, а в тот момент сезона у нас не было времени, чтобы дать ему возможность спокойно набрать форму», – добавил Боумэн.
В регулярном чемпионате Джерри провел 19 матчей за «Эдмонтон», отражая в среднем 85,7% бросков при надежности 3,86.
Однако - вы после этого на пресс-конференции заявили, дескать в калитку снова встанет Ингрэм, ибо он «свой парень» (ну как бэ открыто заявили, что Джарри для вас - ### с горы)
И да - если бы господин Боумэн чутулю соображал, не отдал бы Скиннера и Кулака в придачу, лишившись первого номера в воротах
А кстати его самого там уволить не хотят?
В прошлом году Джарри у нас выглядел УЖАСНО. Точно так же ужасно выглядели и все остальные вратари. После смены Салли я предполагал (пруфы, естественно, существуют), что Джарри будет вернётся к добротному уровню. А у него, на минуточку, пара Олл-Стар Геймов, куча сухарей и совсем неплохая карьера за Питтсбург, исключая именно прошлый 2024-25 сезон.
В итоге он начал сезон с отличными цифрами. Дубас, который, очевидно, признал свою ошибку с долгим и довольно дорогим контрактом, просто на автомате скинул Джарри и Путина в Нефть на Скиннера, Кулака и 2-й Раунд. Как будто мы в плюсе - обменяли более дорогой и длинный вратарский контракт на более короткий и дешёвый, плюс "за ребёнка" получили ништяков.
В результате, ВОЗМОЖНО, Джарри + Шилов с учётом нашей более структурированной обороны и выхода в плэй-офф позволили бы нам, например, пройти Филадельфию. А Нефть с их бестолковой обороной не спасёт ни один кипер. Прошлые два сезона - небольшой подвиг киперов и большая заслуга нападения.
А Джарри, если попадёт в команду с более системной обороной, вполне способен стать топчиком. ГМ Эдмонтона пиарит тезис "вратарь - пол-команды" либо потому что безвозвратно устарел, либо чтобы скинуть с себя ответственность за бардак с ростером.
Может проблема не только в ней, но и в генменеджере?