Генменеджер «Эдмонтона» о вылете в 1-м раунде и вратарской линии: «Очевидно, что нам нужно усиление. У Джерри не сложилось в этом сезоне»

Генеральный менеджер «Эдмонтона » Стэн Боумэн после вылета в первом раунде Кубка Стэнли от «Анахайма » (2-4) заявил, что клубу необходимо усиление вратарской линии.

«Очевидно, что мы в не самой приятной ситуации, раз общаемся с вами уже в начале мая. Хотелось бы играть до июня», – сказал Боумэн.

Также он ответил на вопросы о вратарской линии «Ойлерс» в будущем сезоне.

«Нам нужно это оценить. К каким выводам мы придем, пока сказать не могу. Но очевидно, что нам нужно улучшение в этой зоне.

У Тристана не сложилось. Он здорово начал у нас, но потом получил травму. И после возвращения так и не смог вернуть ни уверенность, ни уровень игры. Это то, что нам нужно проанализировать… Когда он вернулся, он уже не был самим собой, а в тот момент сезона у нас не было времени, чтобы дать ему возможность спокойно набрать форму», – добавил Боумэн.

В регулярном чемпионате Джерри провел 19 матчей за «Эдмонтон», отражая в среднем 85,7% бросков при надежности 3,86.