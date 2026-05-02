  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Генменеджер «Эдмонтона» о вылете в 1-м раунде и вратарской линии: «Очевидно, что нам нужно усиление. У Джерри не сложилось в этом сезоне»
13

Генменеджер «Эдмонтона» о вылете в 1-м раунде и вратарской линии: «Очевидно, что нам нужно усиление. У Джерри не сложилось в этом сезоне»

Генменеджер «Эдмонтона»: нам нужно усиление вратарской линии.

Генеральный менеджер «Эдмонтона» Стэн Боумэн после вылета в первом раунде Кубка Стэнли от «Анахайма» (2-4) заявил, что клубу необходимо усиление вратарской линии. 

«Очевидно, что мы в не самой приятной ситуации, раз общаемся с вами уже в начале мая. Хотелось бы играть до июня», – сказал Боумэн. 

Также он ответил на вопросы о вратарской линии «Ойлерс» в будущем сезоне. 

«Нам нужно это оценить. К каким выводам мы придем, пока сказать не могу. Но очевидно, что нам нужно улучшение в этой зоне.

У Тристана не сложилось. Он здорово начал у нас, но потом получил травму. И после возвращения так и не смог вернуть ни уверенность, ни уровень игры. Это то, что нам нужно проанализировать… Когда он вернулся, он уже не был самим собой, а в тот момент сезона у нас не было времени, чтобы дать ему возможность спокойно набрать форму», – добавил Боумэн. 

В регулярном чемпионате Джерри провел 19 матчей за «Эдмонтон», отражая в среднем 85,7% бросков при надежности 3,86.

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2811 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sportsnet
logoНХЛ
logoАнахайм
logoТристан Джерри
logoСтэн Боумэн
logoЭдмонтон
logoКубок Стэнли
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Эдмонтону нужен адекватный генеральный менеджер...
Ответ progexpNN
Эдмонтону нужен адекватный генеральный менеджер...
Золотые слова, сильные люди могут признавать свои ошибки, а такие мудак как Боумен ищут оправдания....
Ответ progexpNN
Эдмонтону нужен адекватный генеральный менеджер...
У них давно не было адекватных
Джарри отыграл свой единственный матч в ПО на хорошем уровне, несмотря на все старания Бушара и Нерса

Однако - вы после этого на пресс-конференции заявили, дескать в калитку снова встанет Ингрэм, ибо он «свой парень» (ну как бэ открыто заявили, что Джарри для вас - ### с горы)

И да - если бы господин Боумэн чутулю соображал, не отдал бы Скиннера и Кулака в придачу, лишившись первого номера в воротах
Ответ Maxim Shumov
Джарри отыграл свой единственный матч в ПО на хорошем уровне, несмотря на все старания Бушара и Нерса Однако - вы после этого на пресс-конференции заявили, дескать в калитку снова встанет Ингрэм, ибо он «свой парень» (ну как бэ открыто заявили, что Джарри для вас - ### с горы) И да - если бы господин Боумэн чутулю соображал, не отдал бы Скиннера и Кулака в придачу, лишившись первого номера в воротах
Джарри знатно пустил 4ую в ОТ и 1-3 стало в серии...
Я так понимаю, он не против остаться с Тристаном
А кстати его самого там уволить не хотят?
Боумэн тот еще чудик, конечно)
Я не сильно верю в магию "элитных" вратарей в эпоху потолка, поэтому отношусь к киперу, как ремесленнику, который должен просто нормально выполнять свою работу на фоне всей банды полевых. Как "свита делает короля", так и полевые делают кипера.

В прошлом году Джарри у нас выглядел УЖАСНО. Точно так же ужасно выглядели и все остальные вратари. После смены Салли я предполагал (пруфы, естественно, существуют), что Джарри будет вернётся к добротному уровню. А у него, на минуточку, пара Олл-Стар Геймов, куча сухарей и совсем неплохая карьера за Питтсбург, исключая именно прошлый 2024-25 сезон.

В итоге он начал сезон с отличными цифрами. Дубас, который, очевидно, признал свою ошибку с долгим и довольно дорогим контрактом, просто на автомате скинул Джарри и Путина в Нефть на Скиннера, Кулака и 2-й Раунд. Как будто мы в плюсе - обменяли более дорогой и длинный вратарский контракт на более короткий и дешёвый, плюс "за ребёнка" получили ништяков.

В результате, ВОЗМОЖНО, Джарри + Шилов с учётом нашей более структурированной обороны и выхода в плэй-офф позволили бы нам, например, пройти Филадельфию. А Нефть с их бестолковой обороной не спасёт ни один кипер. Прошлые два сезона - небольшой подвиг киперов и большая заслуга нападения.

А Джарри, если попадёт в команду с более системной обороной, вполне способен стать топчиком. ГМ Эдмонтона пиарит тезис "вратарь - пол-команды" либо потому что безвозвратно устарел, либо чтобы скинуть с себя ответственность за бардак с ростером.
Мммм, чувак, тут такое дело, тут тысячи человек не будучи генменеджерами с отличной зп, уже года три, если не больше говорят о проблеме во вратарской линии, вооооот.
Может проблема не только в ней, но и в генменеджере?
Ответ Chernoy
Мммм, чувак, тут такое дело, тут тысячи человек не будучи генменеджерами с отличной зп, уже года три, если не больше говорят о проблеме во вратарской линии, вооооот. Может проблема не только в ней, но и в генменеджере?
Генменеджеры меняются, а проблемы остаются
У Эдмонтона проблемы не во вратарях, а в головах. У вас перекос в атаку в ущерб обороны. Я понимаю, что с Маком и Леоном хочется просто разрывать соперников, но нельзя так играть в защите. С такой защитой любой вратарь будет пропускать пачками.
Про...л почти чемпионский состав после первого проигранного финал и напописывал бревен . Вот результат.
Даже я лучше бы команду подобрал
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Эдмонтон» выдал худший матч за 5 лет. Команда буквально развалилась
1 мая, 21:35
Макдэвид – без Кубка Стэнли! «Анахайм» при поддержке Селянне остановил «Эдмонтон»
1 мая, 08:55
Терри о 1-й победе «Анахайма» в серии плей-офф с 2017 года: «Много времени прошло. Болельщики всегда верили в нас, они заслужили эту радость»
1 мая, 07:58
Рекомендуем
Главные новости
Драфт-лотерея НХЛ. Лучшие шансы на общий 1-й выбор у «Ванкувера» (25,5%), «Чикаго» (13,5%) и «Рейнджерс» (11,5%)
25 минут назадLive
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Миннесоту» во 2-м матче серии
32 минуты назад
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Казахстан обыграл Польшу, Украина победила Францию, Литва проиграла Японии
сегодня, 19:58
Генменеджер «Тампы»: «Кучеров – непонятый гений для тех, кто не знает его так, как мы. Потрясающий игрок, хоккейный мир предъявляет к нему очень высокие требования»
сегодня, 18:58
«Локо» вышел в финал Кубка Харламова, выиграв серию у «Чайки» в 6 матчах (4-2)
сегодня, 18:25
Крис Джонстон: «Мэттьюс не уверен, вернется ли в «Торонто» осенью. Прежде чем принять решение, он хочет увидеть состав клуба»
сегодня, 17:59
Генменеджер «Тампы» о будущем Купера: «Он здесь надолго»
сегодня, 17:46
Никишин допущен до участия в матчах плей-офф после сотрясения мозга. Защитник «Каролины» не играет с 25 апреля
сегодня, 17:26
Генменеджер «Тампы» о Кучерове: «Феноменальный игрок. Надеюсь, он останется в нашем клубе до конца карьеры»
сегодня, 17:13
Минулин продлил контракт с «Металлургом» на 3 года, Смолин – на год. «Нью-Джерси» и еще 2 клуба НХЛ интересовались вратарем (Metaratings)
сегодня, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский о чемпионских сезонах «Тампы» и вылете в 1-м раунде: «Мы упускаем больше голевых моментов и в итоге пропускаем, а не забиваем сами»
сегодня, 19:47
Холлидей продлил контракт с «Оттавой» на 2 года. Кэпхит – 1,075 млн долларов
сегодня, 17:35
Василевский об игре «Тампы»: «Мы все должны выполнять свою работу. Я должен делать сэйвы, защита – блокировать броски. Нападение должно забивать»
сегодня, 16:59
Ремпал об Овечкине: «У него, пожалуй, лучший бросок из всех, кто когда-либо играл в хоккей. Было очень круто находиться рядом и видеть это вживую»
сегодня, 14:58
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Китай одолел Эстонию, Румыния победила Южную Корею, Испания обыграла Нидерланды
сегодня, 14:30
Горбенко о 7-м матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Найдутся незаметные герои. Тем и хорош хоккей, что он держит каждого в напряжении до финальной сирены или забитой в овертайме шайбы»
сегодня, 13:58
Гомоляко о камбэке «Локомотива»: «В «Авангарде» опытный штаб и такие же опытные ребята, они должны отойти от этого потрясения. Перед 7-й игрой ни у кого нет преимущества»
сегодня, 13:46
Бабаев о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Хоккей напряженный, но не самый интересный. Омск играет достаточно просто: выбрасывает шайбу по стеклу или вверх и идет бороться»
сегодня, 11:56
Величкин о «Металлурге»: «У Разина своя концепция. Наверное, она заслуживает право на жизнь. У него есть будущее, как у тренера, но надо учиться и держать себя в руках»
сегодня, 11:44
Токкет о 0-2 в серии с «Каролиной»: «Филадельфию» уже хоронили, но мы выбрались. Продолжаем слышать, что мы мертвы, однако парни не сдаются. Горжусь ими»
сегодня, 09:18
Рекомендуем