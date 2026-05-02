Сергей Савельев: «Нелогично, если «Ак Барс» отдаст серию «Металлургу» со счета 3-1. От Разина не вижу его чемпионской вариативности»

Сергей Савельвев высказался о серии «Ак Барса» и «Металлурга» в плей-офф КХЛ.

Бывший генеральный менеджер немецкого «Крефельда» Сергей Савельев высказался о полуфинальной серии «Ак Барса» и «Металлурга» (3-1) в Кубке Гагарина.

«Мне кажется, что будет нелогично, если «Ак Барс » отдаст серию со счета 3-1. Никогда не нужно ставить крест на клубах, а особенно в полуфинале, но с давлением, которое создает «Ак Барс», играя активно в зоне противника и используя форчек, «Металлург » Разина не очень хорошо справляется.

Набоков предыдущий матч провел довольно надежно, но минутные провалы, которые мы видели в двух последних матчах этой серии, сильно повлияли на эмоциональное состояние «Металлурга». Две шайбы отыгрывать тяжелее, чем одну.

Я не увидел со стороны Разина его чемпионской вариативности, такого же напора со стороны нападающих на защитника соперника. «Ак Барс» сейчас выглядит командой, которая больше хочет играть в финале и выиграть Кубок Гагарина », – сказал Савельев.