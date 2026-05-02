  • Хартли о 4:0 с «Авангардом»: «Локомотив» всю игру провел на одном дыхании. Показалось, что Серебрякову некомфортно, поэтому просили ребят чаще бросать»
Хартли прокомментировал победу «Локомотива» над «Авангардом» в матче плей-офф.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победе над «Авангардом» (4:0, 2-3) в матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. 

– Отличная игра, с первого же вбрасывания ребята задали темп, пошли вперед. Спасибо огромное болельщикам, чувствовалась наэлектризованная атмосфера во дворце. Ребята вдохновились такой атмосферой. Опыт и характер сказывались на игре. Даниил Исаев, семь защитников и 12 нападающих здорово отработали – командная победа. Всю игру провели на одном дыхании, показалось, что Серебряков некомфортно чувствовал себя в воротах, поэтому просили ребят чаще бросать.

– «Локомотив» играет без права на ошибку. Как готовили команду?

– Все очень просто, мы доверяем игрокам, сказали, что верим в них. Мы понимаем ситуацию, самое главное, что игроки тоже это понимают и показали прекрасную игру, – сказал Хартли. 

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2811 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Правильно показалось! Игра отличная!
Правильно показалось! Игра отличная!
Комментарий скрыт
Ответ Владимир Фельде
Комментарий скрыт
Как трудно поражение в чистую принять, да?)
Поборемся!
Классный чемпионский матч.но есть нюанс.ава не играл или ему не дали или сказали,Шапризянов был тенью.дальше делайте выводы .я за Локо
Исаев сделал 5-й шатаут в этом плей-офф – 4:0 против «Авангарда». У вратаря «Локомотива» 10 побед в 14 матчах Кубка Гагарина-2026
2 мая, 16:52
Каменский о штрафе Паника: «Идет плей-офф. Может быть, в регулярке дали бы дисквалификацию. Предупредили, что в случае следующей выходки наказание будет более жестким»
2 мая, 10:29Видео
Форвард «Локомотива» Паник оштрафован за удар Якупова ногой
1 мая, 18:39Видео
Драфт-лотерея НХЛ. Лучшие шансы на общий 1-й выбор у «Ванкувера» (25,5%), «Чикаго» (13,5%) и «Рейнджерс» (11,5%)
25 минут назадLive
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Миннесоту» во 2-м матче серии
32 минуты назад
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Казахстан обыграл Польшу, Украина победила Францию, Литва проиграла Японии
сегодня, 19:58
Генменеджер «Тампы»: «Кучеров – непонятый гений для тех, кто не знает его так, как мы. Потрясающий игрок, хоккейный мир предъявляет к нему очень высокие требования»
сегодня, 18:58
«Локо» вышел в финал Кубка Харламова, выиграв серию у «Чайки» в 6 матчах (4-2)
сегодня, 18:25
Крис Джонстон: «Мэттьюс не уверен, вернется ли в «Торонто» осенью. Прежде чем принять решение, он хочет увидеть состав клуба»
сегодня, 17:59
Генменеджер «Тампы» о будущем Купера: «Он здесь надолго»
сегодня, 17:46
Никишин допущен до участия в матчах плей-офф после сотрясения мозга. Защитник «Каролины» не играет с 25 апреля
сегодня, 17:26
Генменеджер «Тампы» о Кучерове: «Феноменальный игрок. Надеюсь, он останется в нашем клубе до конца карьеры»
сегодня, 17:13
Минулин продлил контракт с «Металлургом» на 3 года, Смолин – на год. «Нью-Джерси» и еще 2 клуба НХЛ интересовались вратарем (Metaratings)
сегодня, 16:49
Василевский о чемпионских сезонах «Тампы» и вылете в 1-м раунде: «Мы упускаем больше голевых моментов и в итоге пропускаем, а не забиваем сами»
сегодня, 19:47
Холлидей продлил контракт с «Оттавой» на 2 года. Кэпхит – 1,075 млн долларов
сегодня, 17:35
Василевский об игре «Тампы»: «Мы все должны выполнять свою работу. Я должен делать сэйвы, защита – блокировать броски. Нападение должно забивать»
сегодня, 16:59
Ремпал об Овечкине: «У него, пожалуй, лучший бросок из всех, кто когда-либо играл в хоккей. Было очень круто находиться рядом и видеть это вживую»
сегодня, 14:58
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Китай одолел Эстонию, Румыния победила Южную Корею, Испания обыграла Нидерланды
сегодня, 14:30
Горбенко о 7-м матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Найдутся незаметные герои. Тем и хорош хоккей, что он держит каждого в напряжении до финальной сирены или забитой в овертайме шайбы»
сегодня, 13:58
Гомоляко о камбэке «Локомотива»: «В «Авангарде» опытный штаб и такие же опытные ребята, они должны отойти от этого потрясения. Перед 7-й игрой ни у кого нет преимущества»
сегодня, 13:46
Бабаев о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Хоккей напряженный, но не самый интересный. Омск играет достаточно просто: выбрасывает шайбу по стеклу или вверх и идет бороться»
сегодня, 11:56
Величкин о «Металлурге»: «У Разина своя концепция. Наверное, она заслуживает право на жизнь. У него есть будущее, как у тренера, но надо учиться и держать себя в руках»
сегодня, 11:44
Токкет о 0-2 в серии с «Каролиной»: «Филадельфию» уже хоронили, но мы выбрались. Продолжаем слышать, что мы мертвы, однако парни не сдаются. Горжусь ими»
сегодня, 09:18
