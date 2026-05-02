Хартли о 4:0 с «Авангардом»: «Локомотив» всю игру провел на одном дыхании. Показалось, что Серебрякову некомфортно, поэтому просили ребят чаще бросать»

Хартли прокомментировал победу «Локомотива» над «Авангардом» в матче плей-офф.

Главный тренер «Локомотива » Боб Хартли высказался о победе над «Авангардом » (4:0, 2-3) в матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

– Отличная игра, с первого же вбрасывания ребята задали темп, пошли вперед. Спасибо огромное болельщикам, чувствовалась наэлектризованная атмосфера во дворце. Ребята вдохновились такой атмосферой. Опыт и характер сказывались на игре. Даниил Исаев , семь защитников и 12 нападающих здорово отработали – командная победа. Всю игру провели на одном дыхании, показалось, что Серебряков некомфортно чувствовал себя в воротах, поэтому просили ребят чаще бросать.

– «Локомотив» играет без права на ошибку. Как готовили команду?

– Все очень просто, мы доверяем игрокам, сказали, что верим в них. Мы понимаем ситуацию, самое главное, что игроки тоже это понимают и показали прекрасную игру, – сказал Хартли.