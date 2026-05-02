Ги Буше о 0:4 от «Локомотива»: «Авангард» трижды обстучал перекладину, шайба не залетала в ворота. Счет мог становиться 2:1, и была бы другая история»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о причинах поражения от «Локомотива» (0:4, 3-2 в серии) в 5-м матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.
– После прошлой игры вы говорили, что сегодня надо сыграть еще сильнее, но мало что получилось. В чем причина, «Локомотив» сыграл сильнее или вы не смогли достучаться до команды?
– Шайба никак не залетала в ворота. На этом точка. Сегодня у нас было много классных и убойных моментов, обстучали трижды перекладину, в большинстве не попадали в пустые ворота. Счет мог легко становиться 2:1, и была бы другая история.
– «Авангард» всегда пропускает мало. Сегодня был аномальный матч?
– Да, могли играть чуть лучше в обороне, но где‑то неудачный отскок, где‑то не вытеснили соперника из площади ворот. Все решали сантиметры, нюансы. Все понимали, что серия будет длительной и тяжелой, просто не будет, – заявил Ги Буше.
В «системной» игре Локо сильнее Авангарда. Дело в том, что Омск в эту систему, естественно и вполне ожидаемо и логично, отказывается залезать. Делают всё возможное, чтобы спокойного и размеренного хоккея не было, потому что в нём они сильно проигрывают. Вот и вывели Локо три раза в эмоциональный и хаотичный хоккей, где набросали (это цитата игрока Омска!) «грязных голов».
Как только Локомотив с холодной головой и желанием гнёт своё - сразу приходят уверенные победы. Сегодня на сухарь не наиграли, это правда, не пропустили чудом, но выиграли абсолютно по делу.