  • Ги Буше о 0:4 от «Локомотива»: «Авангард» трижды обстучал перекладину, шайба не залетала в ворота. Счет мог становиться 2:1, и была бы другая история»
Ги Буше высказался о поражении «Авангарда» от «Локомотива» в матче плей-офф КХЛ.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о причинах поражения от «Локомотива» (0:4, 3-2 в серии) в 5-м матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. 

– После прошлой игры вы говорили, что сегодня надо сыграть еще сильнее, но мало что получилось. В чем причина, «Локомотив» сыграл сильнее или вы не смогли достучаться до команды?

– Шайба никак не залетала в ворота. На этом точка. Сегодня у нас было много классных и убойных моментов, обстучали трижды перекладину, в большинстве не попадали в пустые ворота. Счет мог легко становиться 2:1, и была бы другая история.

– «Авангард» всегда пропускает мало. Сегодня был аномальный матч?

– Да, могли играть чуть лучше в обороне, но где‑то неудачный отскок, где‑то не вытеснили соперника из площади ворот. Все решали сантиметры, нюансы. Все понимали, что серия будет длительной и тяжелой, просто не будет, – заявил Ги Буше

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2811 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Локо снова в игре
тем интереснее следующий матч!
тяжеловато будет в Омске,но могут зацепиться. Верим
Ну видимо попадание Радулова в штангу не заметили? Там 2:0 уже корячилось
Ну да. Зачем об этом вспоминать?)
Опять сколько понтов у Ярославля после победы 🤣
знатно отжарили курочек))
Та без проблем, послезавтра не плачь только)
Читд.
В «системной» игре Локо сильнее Авангарда. Дело в том, что Омск в эту систему, естественно и вполне ожидаемо и логично, отказывается залезать. Делают всё возможное, чтобы спокойного и размеренного хоккея не было, потому что в нём они сильно проигрывают. Вот и вывели Локо три раза в эмоциональный и хаотичный хоккей, где набросали (это цитата игрока Омска!) «грязных голов».
Как только Локомотив с холодной головой и желанием гнёт своё - сразу приходят уверенные победы. Сегодня на сухарь не наиграли, это правда, не пропустили чудом, но выиграли абсолютно по делу.
Ваш хоккей - фуфло унылое. От Никитина ничем не отличается. Хотя и Омск не лучше
Если ничем не отличается от Никитина, значит, это очень качественный хоккей, высшего уровня, против которого бессильны всякие авангарды и т.д и т.п.
Игра отличная у Локомотива.Не знаю,может быть завтра в Омске эта победа ничего не будет значить уже.Останется горький осадок и сожаление.
Бросок в штангу, перекладину даже не учитывается как бросок в створ ворот. Он определен, как не достаточно качественно выполненный бросок. И у Радулова, кстати, тоже была штанга. А моментов в первом периоде было предостаточно, чтобы уже тогда решить судьбу победителя. И в целом Локомотиву не так много надо. Не удаляться и чтобы Исаев не косячил.
Локомотив тактично предложил сыграть матч № 6, Авангард с пониманием согласился
Согласен, по этому курам нужно в себя придти и не плакать после 7го матча. Против вас играет чемпион действующий и финалист последних двух кубков! А вы что ? А вы претенденты обычные
В Магнитогорск помню курицу болельщик на требуне разорвал, а Авангард выйграл. Не знаешь что с болельшиком случилось потом?
Да это отговорки, Авангард ничего не показывает в этом матче, штанга, перекладина, не забили, всё в пользу бедных, надо попадать в ворота, и играть на победу, психологический барьер тормозит всю команду. 3:1,думали победа в кармане, но это Локомотив, паровоз, а не Сочи, вернитесь на землю
Еще посчитай, сколько в пузо бросили)) А что , то же самое, что мимо или в штангу)))
