Ги Буше о 0:4 от «Локомотива»: «Авангард» трижды обстучал перекладину, шайба не залетала в ворота. Счет мог становиться 2:1, и была бы другая история»

Ги Буше высказался о поражении «Авангарда» от «Локомотива» в матче плей-офф КХЛ.

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше рассказал о причинах поражения от «Локомотива » (0:4, 3-2 в серии) в 5-м матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

– После прошлой игры вы говорили, что сегодня надо сыграть еще сильнее, но мало что получилось. В чем причина, «Локомотив» сыграл сильнее или вы не смогли достучаться до команды?

– Шайба никак не залетала в ворота. На этом точка. Сегодня у нас было много классных и убойных моментов, обстучали трижды перекладину, в большинстве не попадали в пустые ворота. Счет мог легко становиться 2:1, и была бы другая история.

– «Авангард» всегда пропускает мало. Сегодня был аномальный матч?

– Да, могли играть чуть лучше в обороне, но где‑то неудачный отскок, где‑то не вытеснили соперника из площади ворот. Все решали сантиметры, нюансы. Все понимали, что серия будет длительной и тяжелой, просто не будет, – заявил Ги Буше .