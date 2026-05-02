  • Исаев сделал 5-й шатаут в этом плей-офф – 4:0 против «Авангарда». У вратаря «Локомотива» 10 побед в 14 матчах Кубка Гагарина-2026
Данил Исаев оформил 5-й шатаут в этом розыгрыше Кубка Гагарина.

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев не пропустил ни одной шайбы в матче против «Авангарда» (4:0, 2-3) в полуфинале Кубка Гагарина. 

Голкипер отразил 31 бросок в этой игре, оформив 5-й шатаут в текущем плей-офф Fonbet КХЛ. 

Кроме того, Исаев одержал 10-ю победу в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. 

Таким образом, голкипер «Локомотива» отыграл на ноль в половине победных матчей в этом плей-офф.

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
так в том то и дело, что никто ничего не понимает, почему, судьи не остановили матч и не пересмотрели момент, остаётся только гадать, но счёт должен был становиться 1:1
Потому что локоболельщики пишут сухарь ...ахаха
Военная комната смотрит, если б был гол игру бы остановили.
Ну, норм, норм игра. Не с нашей стороны, конечно, а в целом. Нейтральному болельщику должна была больше понравиться, чем предыдущие. Локомотив выглядел более заряженным и сосредоточенным, что ли. Мы как-то сразу вышли "поиграть в хоккей", как говорит Буше. На ноль, конечно, не наиграли, повезло Исаеву кое-где, но в целом победа ярославцев заслуженна. Наудалялись опять порядочно, хотя судьи поначалу прощали даже. На третий период вышли уже в эконом режиме, поэтому перформанса со съемом вратаря не очень понял. Видно было, что настроение у команды не то, чтобы отыграться, не верили уже будто, настроились поберечь силы. Едем обратно. ) На домашнюю игру должен быть другой настрой.
Сегодня мы были лучше,в прошлом матче нет.ждём следующий.и надеемся что мы
«Локомотив» победил «Авангард» (4:0) в 5-м матче 1/2 финала Кубка Гагарина и продлил серию – 2-3
2 мая, 16:21
Локомотив – Авангард: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 2 мая 2026
2 мая, 12:30Пользовательская новость
Каменский о штрафе Паника: «Идет плей-офф. Может быть, в регулярке дали бы дисквалификацию. Предупредили, что в случае следующей выходки наказание будет более жестким»
2 мая, 10:29Видео
