Исаев сделал 5-й шатаут в этом плей-офф – 4:0 против «Авангарда». У вратаря «Локомотива» 10 побед в 14 матчах Кубка Гагарина-2026

Данил Исаев оформил 5-й шатаут в этом розыгрыше Кубка Гагарина.

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев не пропустил ни одной шайбы в матче против «Авангарда » (4:0, 2-3) в полуфинале Кубка Гагарина.

Голкипер отразил 31 бросок в этой игре, оформив 5-й шатаут в текущем плей-офф Fonbet КХЛ.

Кроме того, Исаев одержал 10-ю победу в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

Таким образом, голкипер «Локомотива » отыграл на ноль в половине победных матчей в этом плей-офф.