  • Директор ЦСКА о допинговом деле Каменева: «Вопрос в подвешенном состоянии. Стараемся помочь Владу»
Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов высказался о ситуации с Владиславом Камененвым и его будущем в клубе. 

29-летний форвард пропустил сезон в FONBET КХЛ из-за нарушения антидопинговых правил. Сообщалось, что в его организме обнаружили мельдоний.

Действующее соглашение Каменева с ЦСКА рассчитано до 31 мая 2026 года. В чемпионате-2024/25 он набрал 26 (10+16) очков в 63 матчах.

«Влад нанял юристов. Вопрос в подвешенном состоянии. Они готовят свою позицию. Слушание еще не назначено, юристы клуба на связи с его юристами. Совместными усилиями стараемся помочь Владу, - сказал Денисов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Столько великих имен у руля КХЛ, а ускорить эту бюрократическую машину, тянущую решение по Владу уже год, ни у кого веса или желания не хватает.((((
Как можно что то ускорить, если все затягивается, на данный момент, на стороне Каменева?
Очень плохо стараетесь помочь. Одни разговоры,реальной помощи нет. Клуб стоит в сторонке и молча покуривает.
А что должен клуб сделать?
Ну,клуб же нашёл,что сделать,когда вернули Федотова после армии. А,в ситуации с Владом,просто на "связи",второй год пошёл уже.
Очень обидно за Влада.
В этом допингового комитете что миллион дел что так долго идут разборки?
