Директор ЦСКА о допинговом деле Каменева: «Вопрос в подвешенном состоянии. Стараемся помочь Владу»

Директор ЦСКА о допинговом деле Каменева: вопрос в подвешенном состоянии.

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов высказался о ситуации с Владиславом Камененвым и его будущем в клубе.

29-летний форвард пропустил сезон в FONBET КХЛ из-за нарушения антидопинговых правил. Сообщалось, что в его организме обнаружили мельдоний.

Действующее соглашение Каменева с ЦСКА рассчитано до 31 мая 2026 года. В чемпионате-2024/25 он набрал 26 (10+16) очков в 63 матчах.

«Влад нанял юристов. Вопрос в подвешенном состоянии. Они готовят свою позицию. Слушание еще не назначено, юристы клуба на связи с его юристами. Совместными усилиями стараемся помочь Владу , - сказал Денисов.