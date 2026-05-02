Флери и его дети болеют за «Миннесоту» в Кубке Стэнли. Экс-голкипер «Уайлд» посетил 6-й матч серии с «Далласом» и вышел на лед с детьми перед стартовым вбрасыванием

Марк-Андре Флери и его дети болеют за «Миннесоту» в Кубке Стэнли.

Марк-Андре Флери вместе с тремя своими детьми принял участие в предматчевой церемонии перед шестой игрой серии первого раунда Кубка Стэнли между «Миннесотой» и «Далласом » (5:2, 4-2).

Экс-голкипер «Уайлд» вышел на лед в джерси клуба с номером 29 и подбодрил бывшую команду перед стартовым вбрасыванием. Зрители на трибунах стоя приветствовали Флери.

«Ну что, парни, шестая игра. Вы справитесь!» – сказал Флери в микрофон.

Затем он передал слово своим детям – Эстель, Скарлетт и Джеймсу – и они воскликнули: «Вперед, играть в хоккей!»

Флери провел 21 сезон в НХЛ , 4 из которых выступал в составе «Миннесоты». Также он играл за «Питтсбург», «Вегас» и «Чикаго».

«Уайлд» будут противостоять «Колорадо» во втором раунде плей-офф.