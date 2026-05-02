  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Флери и его дети болеют за «Миннесоту» в Кубке Стэнли. Экс-голкипер «Уайлд» посетил 6-й матч серии с «Далласом» и вышел на лед с детьми перед стартовым вбрасыванием
2

Флери и его дети болеют за «Миннесоту» в Кубке Стэнли. Экс-голкипер «Уайлд» посетил 6-й матч серии с «Далласом» и вышел на лед с детьми перед стартовым вбрасыванием

Марк-Андре Флери и его дети болеют за «Миннесоту» в Кубке Стэнли.

Марк-Андре Флери вместе с тремя своими детьми принял участие в предматчевой церемонии перед шестой игрой серии первого раунда Кубка Стэнли между «Миннесотой» и «Далласом» (5:2, 4-2).

Экс-голкипер «Уайлд» вышел на лед в джерси клуба с номером 29 и подбодрил бывшую команду перед стартовым вбрасыванием. Зрители на трибунах стоя приветствовали Флери. 

«Ну что, парни, шестая игра. Вы справитесь!» – сказал Флери в микрофон.

Затем он передал слово своим детям – Эстель, Скарлетт и Джеймсу – и они воскликнули: «Вперед, играть в хоккей!»

Флери провел 21 сезон в НХЛ, 4 из которых выступал в составе «Миннесоты». Также он играл за «Питтсбург», «Вегас» и «Чикаго». 

«Уайлд» будут противостоять «Колорадо» во втором раунде плей-офф. 

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2810 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКубок Стэнли
logoМарк-Андре Флери
logoНХЛ
logoДаллас
logoМиннесота
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
МАФ завершил карьеру в Питтсбурге, а не в Миннесоте
Ответ Maxim Shumov
МАФ завершил карьеру в Питтсбурге, а не в Миннесоте
Но приехал поболеть за дикарей. Что бы это могло означать, да? ;)
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Рантанен оштрафован на 5 тысяч долларов за удар клюшкой в голову Капризову
1 мая, 17:43
Дюшен о вылете «Далласа» от «Миннесоты»: «Казалось, что каждая наша ошибка заканчивалась голом. У нас были моменты, но не везло с отскоками»
1 мая, 12:06
Капризов о победе «Миннесоты» над «Далласом»: «Очень приятное чувство. Было тяжело каждый год выходить в плей-офф и вылетать в 1-м раунде»
1 мая, 11:10
Рекомендуем
Главные новости
Драфт-лотерея НХЛ. Лучшие шансы на общий 1-й выбор у «Ванкувера» (25,5%), «Чикаго» (13,5%) и «Рейнджерс» (11,5%)
24 минуты назадLive
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Миннесоту» во 2-м матче серии
31 минуту назад
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Казахстан обыграл Польшу, Украина победила Францию, Литва проиграла Японии
сегодня, 19:58
Генменеджер «Тампы»: «Кучеров – непонятый гений для тех, кто не знает его так, как мы. Потрясающий игрок, хоккейный мир предъявляет к нему очень высокие требования»
сегодня, 18:58
«Локо» вышел в финал Кубка Харламова, выиграв серию у «Чайки» в 6 матчах (4-2)
сегодня, 18:25
Крис Джонстон: «Мэттьюс не уверен, вернется ли в «Торонто» осенью. Прежде чем принять решение, он хочет увидеть состав клуба»
сегодня, 17:59
Генменеджер «Тампы» о будущем Купера: «Он здесь надолго»
сегодня, 17:46
Никишин допущен до участия в матчах плей-офф после сотрясения мозга. Защитник «Каролины» не играет с 25 апреля
сегодня, 17:26
Генменеджер «Тампы» о Кучерове: «Феноменальный игрок. Надеюсь, он останется в нашем клубе до конца карьеры»
сегодня, 17:13
Минулин продлил контракт с «Металлургом» на 3 года, Смолин – на год. «Нью-Джерси» и еще 2 клуба НХЛ интересовались вратарем (Metaratings)
сегодня, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский о чемпионских сезонах «Тампы» и вылете в 1-м раунде: «Мы упускаем больше голевых моментов и в итоге пропускаем, а не забиваем сами»
сегодня, 19:47
Холлидей продлил контракт с «Оттавой» на 2 года. Кэпхит – 1,075 млн долларов
сегодня, 17:35
Василевский об игре «Тампы»: «Мы все должны выполнять свою работу. Я должен делать сэйвы, защита – блокировать броски. Нападение должно забивать»
сегодня, 16:59
Ремпал об Овечкине: «У него, пожалуй, лучший бросок из всех, кто когда-либо играл в хоккей. Было очень круто находиться рядом и видеть это вживую»
сегодня, 14:58
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Китай одолел Эстонию, Румыния победила Южную Корею, Испания обыграла Нидерланды
сегодня, 14:30
Горбенко о 7-м матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Найдутся незаметные герои. Тем и хорош хоккей, что он держит каждого в напряжении до финальной сирены или забитой в овертайме шайбы»
сегодня, 13:58
Гомоляко о камбэке «Локомотива»: «В «Авангарде» опытный штаб и такие же опытные ребята, они должны отойти от этого потрясения. Перед 7-й игрой ни у кого нет преимущества»
сегодня, 13:46
Бабаев о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Хоккей напряженный, но не самый интересный. Омск играет достаточно просто: выбрасывает шайбу по стеклу или вверх и идет бороться»
сегодня, 11:56
Величкин о «Металлурге»: «У Разина своя концепция. Наверное, она заслуживает право на жизнь. У него есть будущее, как у тренера, но надо учиться и держать себя в руках»
сегодня, 11:44
Токкет о 0-2 в серии с «Каролиной»: «Филадельфию» уже хоронили, но мы выбрались. Продолжаем слышать, что мы мертвы, однако парни не сдаются. Горжусь ими»
сегодня, 09:18
Рекомендуем