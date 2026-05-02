Сергачев о вылете «Юты» от «Вегаса»: «Разница в опыте, они брали Кубок недавно. Мы молодая команда, уверен, в будущем мы будем на их месте»

Сергачев высказался о вылете «Юты» от «Вегаса» в первом раунде Кубка Стэнли.

Защитник «Юты» Михаил Сергачев после поражения от «Вегаса» (2-4) в первом раунде Кубка Стэнли высказался о причинах вылета и разнице команд. 

«Думаю, [разница] в опыте. Они умеют побеждать. Они брали Кубок совсем недавно. Они играют очень грамотно. Даже когда мы их переигрывали, они все равно оставались в игре и не выпадали из нее именно благодаря своему опыту. А в нужные моменты просто дожимали и решали исход. Думаю, в этом и разница. Но я уверен, что в будущем мы будем на их месте.

Мы молодая команда. Нам многое пришлось пройти, чтобы оказаться здесь, и теперь мы увидели, что нужно для победы в серии. Они нам это показали. Это отличная команда. Вы сами все видели: в ключевые моменты они были сильнее и забивали тогда, когда это было нужно», – сказал Сергачев. 

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
У Мамонтов все ещё впереди, команда прогрессирует.
Интересно, жалеет ли сейчас Тампа, что отдали Мишу, а не Хэдмана?...
