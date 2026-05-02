14

Сергей Черкас: «Мы все с радостью хотели бы видеть даже 40-летнего Малкина у нас. Он бы мог вернуться в «Металлург». Может, через год у него поменяется мнение о переезде в КХЛ»

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о возможном возвращении нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина в Фонбет Чемпионат КХЛ.

Срок соглашения 39-летнего Малкина с «Пингвинс» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее он сообщил, что хочет провести еще один сезон в НХЛ: «Не стремлюсь вернуться в КХЛ. Хочу отыграть еще год в НХЛ. Если не в «Питтсбурге», то в другой команде».

В России нападающий ранее играл за «Металлург», он является воспитанником клуба.

«Все игроки, которые становятся свободными агентами в НХЛ, пытаются заключить контракт с какой-то командой, чтобы максимально остаться там. Если не получается, то кто-то может продолжить карьеру в КХЛ.

Мы все с радостью хотели бы видеть даже 40-летнего Малкина у нас в любой команде. Он бы мог вернуться домой в «Металлург». Может быть, у Евгения через год поменяется мнение о переезде в КХЛ. Все будет зависеть от его желания и здоровья.

Может, он вернется в Россию, как это сделали многие наши звезды, а теперь работают здесь», – сказал Черкас.

Наверное,Евгения больше обстановка в стране беспокоит...Этот Черкас новости хотя бы открывает?Или для всей России одни новости,а для Черкаса и им подобных другие?
Малкин в свое время сбежал из России сверкая пятками. С какой стати он вернётся в таком возрасте в Россию?
Цитата: Подходящий случай подвернулся в Финляндии, куда вместе с «Металлургом» Евгений прибыл на тренировочный сбор и Кубок Тампере. Как вспоминали потом, в здании аэропорта в Хельсинки он отошел в сторону вместе с неким неизвестным мужчиной. По словам очевидцев, все выглядело, как встреча старых приятелей, которые долгое время не виделись и решили поболтать. В какой-то момент члены команды потеряли Евгения из виду — его напрасно прождали в аэропорту более двух часов, а все попытки связаться с хоккеистом также не увенчались успехом.
Имея на руках загранпаспорт, Малкину нужна была американская виза, которую Евгений ждал несколько дней, живя в Финляндии на конспиративной квартире. Неделю спустя он объявился в Лос-Анджелесе и дал первые интервью.
Ответ agentkuper
Я не понимаю почему все эти персонажные цирковые озвучивают коллективное мнение всей страны?)))
Ты бы лучше написал как его всю ночь уговаривали Рашников и Величкин у него в квартире, когда мама уже сказала "Женя да подпиши ты уже этот контракт" он со слезами на глазах всё таки подписал, а позже он позвонил им по телефону и сказал что "они убили его мечту" Где-то я читал статью.
Его уже давно простили, а после того как он играл за ММг в локаут, подавно
А надо ли КХЛ для развития престарелые хоккеисты, он тупо займёт место молодого и перспективного
Даже не знаю, есть ли хоккеист уровня Малкина в КХЛ. Было б круто для лиги, если бы перешел.
100 проц было бы интересно посмотреть на Женю в кхл. Кто минусует, тот лол)
Черкас нюхнул опять)))) после 30 мнение меняется только у флюгерных
