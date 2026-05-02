Сергей Черкас: «Мы все с радостью хотели бы видеть даже 40-летнего Малкина у нас. Он бы мог вернуться в «Металлург». Может, через год у него поменяется мнение о переезде в КХЛ»
Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о возможном возвращении нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина в Фонбет Чемпионат КХЛ.
Срок соглашения 39-летнего Малкина с «Пингвинс» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее он сообщил, что хочет провести еще один сезон в НХЛ: «Не стремлюсь вернуться в КХЛ. Хочу отыграть еще год в НХЛ. Если не в «Питтсбурге», то в другой команде».
В России нападающий ранее играл за «Металлург», он является воспитанником клуба.
«Все игроки, которые становятся свободными агентами в НХЛ, пытаются заключить контракт с какой-то командой, чтобы максимально остаться там. Если не получается, то кто-то может продолжить карьеру в КХЛ.
Мы все с радостью хотели бы видеть даже 40-летнего Малкина у нас в любой команде. Он бы мог вернуться домой в «Металлург». Может быть, у Евгения через год поменяется мнение о переезде в КХЛ. Все будет зависеть от его желания и здоровья.
Может, он вернется в Россию, как это сделали многие наши звезды, а теперь работают здесь», – сказал Черкас.
Наверное,Евгения больше обстановка в стране беспокоит...Этот Черкас новости хотя бы открывает?Или для всей России одни новости,а для Черкаса и им подобных другие?
Цитата: Подходящий случай подвернулся в Финляндии, куда вместе с «Металлургом» Евгений прибыл на тренировочный сбор и Кубок Тампере. Как вспоминали потом, в здании аэропорта в Хельсинки он отошел в сторону вместе с неким неизвестным мужчиной. По словам очевидцев, все выглядело, как встреча старых приятелей, которые долгое время не виделись и решили поболтать. В какой-то момент члены команды потеряли Евгения из виду — его напрасно прождали в аэропорту более двух часов, а все попытки связаться с хоккеистом также не увенчались успехом.
Имея на руках загранпаспорт, Малкину нужна была американская виза, которую Евгений ждал несколько дней, живя в Финляндии на конспиративной квартире. Неделю спустя он объявился в Лос-Анджелесе и дал первые интервью.
Его уже давно простили, а после того как он играл за ММг в локаут, подавно