  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Карина Кросс о хейте под видео с венчания с хоккеистом Рудаковским: «Рушник, на котором мы стояли, принадлежит его бабушке. Как можно на что-то священное такое писать. Страшно, что есть такие люди»
11

Карина Кросс о хейте под видео с венчания с хоккеистом Рудаковским: «Рушник, на котором мы стояли, принадлежит его бабушке. Как можно на что-то священное такое писать. Страшно, что есть такие люди»

Блогер Карина Кросс высказалась о венчании с хоккеистом Рудаковским.

Блогер Карина Кросс высказалась о реакции людей на ее свадьбу с экс-хоккеистом «Юность-Минск» и «Могилева» и участником шоу «Ледниковый период» Марком Рудаковским.

Разница в возрасте между ними составляет 11 лет. Кросс – 33 года, Рудаковскому – 22. Игрок сделал девушке предложение в марте 2026 года во время матча FONBET КХЛ между «Динамо» Москва и «Динамо» Минск, позднее пара обвенчалась.

Кросс поделилась мыслями о том, что под видео с их венчания было много негативных комментариев.

«Как можно под священным таинством, где люди венчаются, это такой сильный поступок, только для нас с Марком, наших родителей. Рушник, на котором мы стояли, принадлежит его бабушке, на котором она тоже венчалась.

Как человек на что-то священное может такое написать. Мне страшно от того, что у нас в обществе есть такие люди», – сказала Кросс.

Она также отметила, что Марк нравится всем ее близким. Рудаковский поддерживал жену, когда она переживала из-за хейта и уже не хотела публиковать в соцсетях их фото и видео.

«Просто в моем мире нет таких людей, в моем мире человек не может назвать мразью и тварью в комментариях. Меня не так воспитывали», – отметила девушка.

33-летняя Карина Кросс о свадьбе с 22-летним Рудаковским: «Это вызвало диссонанс в обществе, но когда мужчина старше на 10 или на 30 лет – это принимается нормально»

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2807 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Voice
Марк Рудаковский
светская хроника
logoКХЛ
logoМогилев
logoЮность-Минск
logoЛедниковый период
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Второй день это обсуждать? Новостей больше нет? Марк получит опыт, она деньги и разбегутся. Что тут обсуждать то?
Ответ grauda
Второй день это обсуждать? Новостей больше нет? Марк получит опыт, она деньги и разбегутся. Что тут обсуждать то?
А разве у неё денег меньше чем у этого хоккеиста?
Я сначала подумал что Тони Кроос вышел замуж за хоккеиста
Ответ Макс Фет
Я сначала подумал что Тони Кроос вышел замуж за хоккеиста
Посмотрел её фото. Лучше уж Тони Кроос
Странно, что блогер подобному удивляется. Странно, что человек в возрасте 33 лет такому удивляется.
В большинстве своем люди - говно. Это просто факт, который нужно принять.
Если вас окружают адекватные, дружелюбные, хорошие люди, то вы просто везунчик, цените это.
Ответ Chernoy
Странно, что блогер подобному удивляется. Странно, что человек в возрасте 33 лет такому удивляется. В большинстве своем люди - говно. Это просто факт, который нужно принять. Если вас окружают адекватные, дружелюбные, хорошие люди, то вы просто везунчик, цените это.
Странно, что всякая шелуха блогерная поучает кого то в этой жизни, не умея ничего ,кроме как языком наяривать
Новости которые мы заслужили
Смотри-ка воспитанная какая!
Как блогер может быть человеком. Раньше такие на скамейках сплетничали и больше ничего не умели. Святотатство-это быть блогером.
Так это же соцсети. Ты создаешь там свой профиль и выкладываешь, снимаешь и говоришь все, что хочешь в рамках закона, если не хочешь проблем.
А вот если туда кто-то заходит, смотрит, читает, так это не проблемы автора.
А чесать языком так, чтобы кто-то слушал и кому-то это было интересно тоже надо уметь.
Я к тому, что у неё может быть на все свое мнение, как в принципе у любого человека. Она его публично высказывает. Все.
А если кто-то воспринимает её слова, как «поучение», так это не ее проблемы, а этого кого-то
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
33-летняя Карина Кросс о свадьбе с 22-летним Рудаковским: «Это вызвало диссонанс в обществе, но когда мужчина старше на 10 или на 30 лет – это принимается нормально»
1 мая, 14:39
Блогер Карина Кросс о первом свидании с хоккеистом Рудаковским: «Сходили в ресторан, он подарил цветы. Мы не трогали друг друга, даже в щечку не целовались. Я только его обняла»
1 мая, 12:33
Экс-хоккеист Рудаковский о «Ледниковом периоде»: «Его больше смотрят родители, бабушки и дедушки. Я должен был быть в паре с Щербаковой, с Туктамышевой познакомились в процессе»
16 марта, 10:59
Рекомендуем
Главные новости
Драфт-лотерея НХЛ. Лучшие шансы на общий 1-й выбор у «Ванкувера» (25,5%), «Чикаго» (13,5%) и «Рейнджерс» (11,5%)
23 минуты назадLive
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Миннесоту» во 2-м матче серии
30 минут назад
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Казахстан обыграл Польшу, Украина победила Францию, Литва проиграла Японии
сегодня, 19:58
Генменеджер «Тампы»: «Кучеров – непонятый гений для тех, кто не знает его так, как мы. Потрясающий игрок, хоккейный мир предъявляет к нему очень высокие требования»
сегодня, 18:58
«Локо» вышел в финал Кубка Харламова, выиграв серию у «Чайки» в 6 матчах (4-2)
сегодня, 18:25
Крис Джонстон: «Мэттьюс не уверен, вернется ли в «Торонто» осенью. Прежде чем принять решение, он хочет увидеть состав клуба»
сегодня, 17:59
Генменеджер «Тампы» о будущем Купера: «Он здесь надолго»
сегодня, 17:46
Никишин допущен до участия в матчах плей-офф после сотрясения мозга. Защитник «Каролины» не играет с 25 апреля
сегодня, 17:26
Генменеджер «Тампы» о Кучерове: «Феноменальный игрок. Надеюсь, он останется в нашем клубе до конца карьеры»
сегодня, 17:13
Минулин продлил контракт с «Металлургом» на 3 года, Смолин – на год. «Нью-Джерси» и еще 2 клуба НХЛ интересовались вратарем (Metaratings)
сегодня, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский о чемпионских сезонах «Тампы» и вылете в 1-м раунде: «Мы упускаем больше голевых моментов и в итоге пропускаем, а не забиваем сами»
сегодня, 19:47
Холлидей продлил контракт с «Оттавой» на 2 года. Кэпхит – 1,075 млн долларов
сегодня, 17:35
Василевский об игре «Тампы»: «Мы все должны выполнять свою работу. Я должен делать сэйвы, защита – блокировать броски. Нападение должно забивать»
сегодня, 16:59
Ремпал об Овечкине: «У него, пожалуй, лучший бросок из всех, кто когда-либо играл в хоккей. Было очень круто находиться рядом и видеть это вживую»
сегодня, 14:58
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Китай одолел Эстонию, Румыния победила Южную Корею, Испания обыграла Нидерланды
сегодня, 14:30
Горбенко о 7-м матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Найдутся незаметные герои. Тем и хорош хоккей, что он держит каждого в напряжении до финальной сирены или забитой в овертайме шайбы»
сегодня, 13:58
Гомоляко о камбэке «Локомотива»: «В «Авангарде» опытный штаб и такие же опытные ребята, они должны отойти от этого потрясения. Перед 7-й игрой ни у кого нет преимущества»
сегодня, 13:46
Бабаев о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Хоккей напряженный, но не самый интересный. Омск играет достаточно просто: выбрасывает шайбу по стеклу или вверх и идет бороться»
сегодня, 11:56
Величкин о «Металлурге»: «У Разина своя концепция. Наверное, она заслуживает право на жизнь. У него есть будущее, как у тренера, но надо учиться и держать себя в руках»
сегодня, 11:44
Токкет о 0-2 в серии с «Каролиной»: «Филадельфию» уже хоронили, но мы выбрались. Продолжаем слышать, что мы мертвы, однако парни не сдаются. Горжусь ими»
сегодня, 09:18
Рекомендуем