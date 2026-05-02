Карина Кросс о хейте под видео с венчания с хоккеистом Рудаковским: «Рушник, на котором мы стояли, принадлежит его бабушке. Как можно на что-то священное такое писать. Страшно, что есть такие люди»
Блогер Карина Кросс высказалась о реакции людей на ее свадьбу с экс-хоккеистом «Юность-Минск» и «Могилева» и участником шоу «Ледниковый период» Марком Рудаковским.
Разница в возрасте между ними составляет 11 лет. Кросс – 33 года, Рудаковскому – 22. Игрок сделал девушке предложение в марте 2026 года во время матча FONBET КХЛ между «Динамо» Москва и «Динамо» Минск, позднее пара обвенчалась.
Кросс поделилась мыслями о том, что под видео с их венчания было много негативных комментариев.
«Как можно под священным таинством, где люди венчаются, это такой сильный поступок, только для нас с Марком, наших родителей. Рушник, на котором мы стояли, принадлежит его бабушке, на котором она тоже венчалась.
Как человек на что-то священное может такое написать. Мне страшно от того, что у нас в обществе есть такие люди», – сказала Кросс.
Она также отметила, что Марк нравится всем ее близким. Рудаковский поддерживал жену, когда она переживала из-за хейта и уже не хотела публиковать в соцсетях их фото и видео.
«Просто в моем мире нет таких людей, в моем мире человек не может назвать мразью и тварью в комментариях. Меня не так воспитывали», – отметила девушка.
33-летняя Карина Кросс о свадьбе с 22-летним Рудаковским: «Это вызвало диссонанс в обществе, но когда мужчина старше на 10 или на 30 лет – это принимается нормально»
В большинстве своем люди - говно. Это просто факт, который нужно принять.
Если вас окружают адекватные, дружелюбные, хорошие люди, то вы просто везунчик, цените это.
А вот если туда кто-то заходит, смотрит, читает, так это не проблемы автора.
А чесать языком так, чтобы кто-то слушал и кому-то это было интересно тоже надо уметь.
А если кто-то воспринимает её слова, как «поучение», так это не ее проблемы, а этого кого-то