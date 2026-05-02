Фетисов о Бобровском: «Без него «Флорида» не выиграла бы два Кубка Стэнли. Вратарь такого уровня может играть где угодно. Сергей может выиграть еще не один трофей»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о будущем вратаря «Флориды» Сергея Бобровского.

Срок действующего договора 37-летнего голкипера рассчитан до 30 июня. Бобровский – двукратный обладатель Кубка Стэнли (2024, 2025) в составе «Пантерс».

«Вратарь такого уровня может играть где угодно. Но без него «Флорида » не выиграла бы эти два Кубка.

Не просто, конечно, держать себя в фокусе после таких побед. Но Сергей может выиграть еще не один такой трофей. Ему надо вздохнуть и ждать нового предложения», – сказал Фетисов.