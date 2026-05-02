2

Летанг об игре с Малкиным и Кросби: «Мы очень близки, я, Джино, Сид. Просто хочется, чтобы все так и продолжалось»

Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг высказался об игре с Евгением Малкиным и Сидни Кросби.

Клуб завершил выступление в розыгрыше Кубка Стэнли в этом сезоне, проиграв «Филадельфии» в первом раунде (2-4 в серии).

Срок соглашения 39-летнего Малкина с «Пингвинс» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее он сообщил, что хочет провести еще один сезон в НХЛ: «Если не в «Питтсбурге», то в какой-нибудь другой команде».

Срок контракта 38-летнего Кросби рассчитан до конца сезона-2026/27. Соглашение 39-летнего Летанг рассчитано до 2028 года.

«Мы все очень близки, я, Джино, Сид. Знаете, просто хочется, чтобы все так и продолжалось.

Ты ничего другого и не знаешь. Ты так сблизился с этими ребятами, что тебе хочется, чтобы это продолжалось», – сказал Летанг.

Малкин о Кросби и Летанге: «Надеюсь, мы сыграем вместе еще один сезон, а если нет, у меня будут замечательные 20 лет, которые мы провели вместе. Никогда этого не забуду»

Кросби о Малкине и Летанге: «Они мне как семья. Мы очень давно играем вместе и благодарны за эту возможность. Надеюсь, получится продолжить»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Но но но, слишком уж близко не сближайтесь.)
есть такое чувство, что в свое время они втроем станут владельцами пингвинов
