  • Протас об обмене Карлсона: «Очень серьезная потеря. Джон – настоящий лидер. В раздевалке «Вашингтона» он был дядькой, который всегда поможет, подскажет, правильно замотивирует»
Алексей Протас высказался об обмене Джона Карлсона из «Вашингтона».

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас высказался об обмене защитника Джона Карлсона в «Анахайм».

В марте «Кэпиталс» обменяли Карлсона в «Дакс» на драфт-пики 1-го и 3-го раунда. До этого защитник выступал в НХЛ только за «столичных» – с сезона-2009/10.

«Помимо Дауда, который выполнял большой объем работы в низших звеньях и в меньшинстве, по ходу сезона «Вашингтон» обменял еще и Джона Карлсона. Культовый защитник, проведший в «Кэпиталс» почти 17 лет, перешел в «Анахайм». Это был шок для всех. Никогда бы не подумал, что такое возможно.

Об обмене я узнал от супруги. Таня была с ребенком и разбудила меня посреди ночи, сообщив шокирующую новость. Я сразу подумал, что это какой-то сон и мне померещилось. Но потом убедился, что это правда.

Я до последнего не мог поверить, что Джон больше не с нами. Не верил, пока он сам не приехал попрощаться с командой. Не скажу, что настроение было таким, словно кто-то умер, но было ощущение очень значимой потери.

Карлсон – настоящий лидер. В раздевалке «Вашингтона» он был дядькой, который всегда поможет, подскажет, правильно замотивирует. Повторюсь, очень серьезная потеря. В оставшейся части сезона были слышны отголоски ухода Джона, было очень тяжело.

Его трейд – яркое подтверждение того, что НХЛ – это не только хоккей, но и бизнес, и никто из хоккеистов не застрахован от подобного.

Благо сейчас у Джона все хорошо на новом месте. «Анахайм» впервые за долгое время вышел в плей-офф в том числе и с его помощью. Он отлично играет, и я желаю ему только удачи. И нам также надо двигаться дальше», – отметил Протас.

зато джон может сделать новую зарубку на клюшке - выбил макдэвида
совершенно верно. Ови, Бэкс, Джон, Уилсон - старички, у которых колоссальный опыт, знания, умения - которыми можно поделиться с молодёжью
совершенно верно. Ови, Бэкс, Джон, Уилсон - старички, у которых колоссальный опыт, знания, умения - которыми можно поделиться с молодёжью
Уилсон уже старичок?
Уилсон уже старичок?
32 года, далеко не мальчик. Особенно если учесть, что у Кэпиталс много игроков не старше 25 лет.
Малыш заскучал по Карлсону
Абсолютно логичный трейд для Вшей, могли спокойны выходить в плей-офф и без Джона, а там хоть с ним хоть без него Кэролайну было бы не пройти)) и кто мешает летом подписать Джона как НСА
Алексей Протас: «Овечкин еще долго мог бы играть в НХЛ, хоть до 50 лет. Желания у него много, он всегда заряжен и хочет побеждать. Но самое главное – семья и здоровье»
Кучеров вышел на чистое 5-е место среди россиян по числу игр в плей-офф НХЛ (158), обогнав Дацюка. Василевский (126) идет 10-м
Тайлер Кеннеди: «Если «Питтсбург» не подпишет Малкина, как думаете, кому он позвонит в первую очередь? Он пойдет в «Вашингтон», чтобы играть с Овечкиным»
