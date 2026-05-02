Артем Батрак: «Металлург» лишен пространства, у них нет преимущества в скорости, а в борьбе они уступают «Ак Барсу». Выглядит так, что шансов у клуба практически нет»

Батрак высказался о неудачной игре «Металлурга» в полуфинале плей-офф.

Комментатор Артем Батрак высказался о неудачном выступлении «Металлурга» в полуфинале Кубка Гагарина.

Команда уступает 1-3 в серии против «Ак Барса».

«Если коротко, «Металлург» лишен пространства, у «Металлурга» нет преимущества в скорости, а в борьбе «Металлург» уступает «Ак Барсу » в силу габаритов своих нападающих и защитников соперника.

Главное оружие «Металлурга», скорость и контроль шайбы, теряется, потому что соперник заставляет его входить в зону через вброс, а после этого у бортов уже сказывается разница в габаритах. В угол приезжает, допустим, Михайлис , Вовченко , Канцеров , Ткачев и встречается там с Фальковским, Карпухиным, Лямкиным, Марченко, да и Степан Терехов тоже немаленький.

Также нет большого количества удалений у соперника. Плюс ко всему, «Металлург» сам в прошлом матче три или четыре раза нарушил правила в чужой зоне. В третьей игре единственное удаление было тоже в зоне противника. Еще и Тимур Билялов играет понадежнее, чем оба вратаря «Металлурга».

На самом деле выглядит так, что шансов у «Металлурга» практически нет. Я этому удивлен. Я думал, что все-таки будет иначе и что скорость магнитогорской команды будет превалировать над физическими габаритами «Ак Барса».

Почему я так думал? Потому что вспоминал позапрошлогодний финал, когда «Металлург» обыграл «Локомотив» со счетом 4-0 в серии. Тогда были быстрые контратаки, скорость, а здесь это не работает. А то, что в габаритах «Металлургу» не хватает, Разин это косвенно подтвердил, когда убирал Козлова из первого сочетания и ставил туда Федорова, потому что он постарше и покрепче.

Разин еще по ходу прошлой серии говорил, что мы уважаем «Торпедо», но готовимся обыгрывать «Ак Барс». И сейчас непонятно, где эта подготовка. То есть с габаритами все понятно, но и по скорости преимущество у соперника», – сказал Батрак.