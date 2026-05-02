Вячеслав Фетисов: «Третьяку надо выдвигаться на пост президента ИИХФ. Посмотрим, может и выиграет»

Вячеслав Фетисов: Третьяку надо выдвигаться на должность президента ИИХФ.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о том, кто может возглавить ИИХФ вместо действующего главы федерации Люка Тардифа .

Тардиф был избран главой ИИХФ в сентябре 2021 года на полугодовом конгрессе в Санкт-Петербурге, он сменил на этом посту Рене Фазеля, который руководил федерацией с 1994 года.

Ранее Тардиф сообщил, что покинет пост главы ИИХФ в октябре. 73-летний функционер не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы федерации.

«Думаю, надо Третьяку выдвигаться на должность президента ИИХФ. Посмотрим, может и выиграет.

У нас много достойных людей, кто может занять это место», – сказал Фетисов.