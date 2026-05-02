  • Вячеслав Фетисов: «Третьяку надо выдвигаться на пост президента ИИХФ. Посмотрим, может и выиграет»
Вячеслав Фетисов: «Третьяку надо выдвигаться на пост президента ИИХФ. Посмотрим, может и выиграет»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о том, кто может возглавить ИИХФ вместо действующего главы федерации Люка Тардифа.

Тардиф был избран главой ИИХФ в сентябре 2021 года на полугодовом конгрессе в Санкт-Петербурге, он сменил на этом посту Рене Фазеля, который руководил федерацией с 1994 года.

Ранее Тардиф сообщил, что покинет пост главы ИИХФ в октябре. 73-летний функционер не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы федерации.

«Думаю, надо Третьяку выдвигаться на должность президента ИИХФ. Посмотрим, может и выиграет.

У нас много достойных людей, кто может занять это место», – сказал Фетисов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Третьяку давно пора выдвигаться в сторону огорода и кресла- качалки.
Это касается в принципе любого чиновника и депутата, вообще запретить после 50 - 55 лет куда либо баллотироваться.
Достали они уже.
Что-то вы жестко к 50 летним)). Хотя бы 60
маразм крепчал. ну и зачем там этот кпсс на старости лет?
Если найдёт кому там можно и нужно лизать, то может реализоваться в этом направлении.
У нас то ничего не делает, только балабольство
Что он несёт!🤦🏻‍♂️
Третьяку пора на пенсию. Достали уже "незаменимые".
Ротан в ООН, Дед на международную федерацию.
Губерниева в Албанию
В Албанию Ромку Ротана))) К дружкам молодости
Или лунатик этот Славик, или циник конченый.
Бред Фетисова у них поехала крыша уже давно.
Ключевая фраза - "может занять это место". Не воглавить работу, а занять место...
Привыкли как в РФ.
Там не поверят про хоккейные коробки в деревнях
