Туриньи о вылете «Юты»: «Я разочарован. Я не злюсь на игроков, я злюсь на то, что мы проиграли. Ненавижу оправдания, я хочу извлечь из этого урок»

Туриньи высказался после вылета «Юты» из розыгрыша Кубка Стэнли-2026.

Главный тренер «Юты» Андре Туриньи высказался после вылета команды из розыгрыша Кубка Стэнли-2026.

«Вегас» обыграл «Юту» (5:1) в шестом матче серии первого раунда плей-офф и завершил ее в свою пользу (4-2).

«Я был действительно уверен, что мы завтра поедем в Вегас. Я разочарован. Я не злюсь на игроков, я злюсь на то, что мы проиграли... Я ненавижу оправдания. Я ненавижу идти по легкому пути.

Думаю, я говорил вам весь сезон, что неудачи делают тебя сильнее. Ты учишься на них, и это делает тебя лучше, но для того, чтобы это произошло, они должны причинять боль. Я даже не хочу испытывать от этого приятные чувства. Я хочу, чтобы это причиняло боль, и чтобы я извлек из этого урок», – сказал Туриньи.