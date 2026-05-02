Туриньи о вылете «Юты»: «Я разочарован. Я не злюсь на игроков, я злюсь на то, что мы проиграли. Ненавижу оправдания, я хочу извлечь из этого урок»
Главный тренер «Юты» Андре Туриньи высказался после вылета команды из розыгрыша Кубка Стэнли-2026.
«Вегас» обыграл «Юту» (5:1) в шестом матче серии первого раунда плей-офф и завершил ее в свою пользу (4-2).
«Я был действительно уверен, что мы завтра поедем в Вегас. Я разочарован. Я не злюсь на игроков, я злюсь на то, что мы проиграли... Я ненавижу оправдания. Я ненавижу идти по легкому пути.
Думаю, я говорил вам весь сезон, что неудачи делают тебя сильнее. Ты учишься на них, и это делает тебя лучше, но для того, чтобы это произошло, они должны причинять боль. Я даже не хочу испытывать от этого приятные чувства. Я хочу, чтобы это причиняло боль, и чтобы я извлек из этого урок», – сказал Туриньи.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Ничего страшного. С таким пулом проспектов Юта станет силой с которой будут считаться. Этот ПО только начало и необходимый опыт
Ну коль хочешь, извлекай...
