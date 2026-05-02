Юрий Карандин: «Пресс-конференция Разина сработала против «Металлурга». Он был прав, обвинив некоторых журналистов в желтизне. Но такие представления в плей-офф мешают»

Юрий Карандин: пресс-конференция Разина сработала против «Металлурга».

Бывший арбитр Юрий Карандин высказался о серии полуфинала Кубка Гагарина между «Ак Барсом » и «Металлургом » (3-1).

– Правильно в прессе говорили о том, что в этой серии многое будет зависеть от судейства. «Ак Барсу» многое прощается – как, кстати, и в серии с «Трактором». Казань тактикой мелкого фола смогла погасить скорость «Металлурга», а в драчках и возне она помощнее и понаглее.

Еще, считаю, против «Металлурга» сработала знаменитая пресс-конференция Андрея Разина .

В чем-то Разин был прав, когда обвинил некоторых журналистов в желтизне. Но такие представления полезны в регулярном чемпионате, в плей-офф они скорее мешают.

– Почему?

– В плей-офф все внимание нужно уделять своей команде и своим игрокам. Отвлечение на личные счеты и на всякие театральные представления только сбивают командный фокус.

Знаете, сравниваю эту пресс-конференцию с недавней ситуацией в Минске, когда перед матчем плей-офф минут на пятнадцать устроили церемонию в честь тысячного матча Стася. Главный тренер «Динамо » Дмитрий Квартальнов ее не принял, поскольку она так или иначе расхолодила команду.

Смотрю, что и после повторной игры в Казани Разин вернулся к той истории и опять перетянул одеяло на себя. На мой взгляд, это ошибка, которая сбивает команду и не позволяет ей реализовать свой потенциал на все сто процентов, – сказал Карандин.

«Рустам, давай я предположу, что ты педофил». Самый неловкий разговор Разина и журналиста после матча