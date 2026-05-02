  • Юрий Карандин: «Пресс-конференция Разина сработала против «Металлурга». Он был прав, обвинив некоторых журналистов в желтизне. Но такие представления в плей-офф мешают»
Бывший арбитр Юрий Карандин высказался о серии полуфинала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Металлургом» (3-1).

– Правильно в прессе говорили о том, что в этой серии многое будет зависеть от судейства. «Ак Барсу» многое прощается – как, кстати, и в серии с «Трактором». Казань тактикой мелкого фола смогла погасить скорость «Металлурга», а в драчках и возне она помощнее и понаглее.

Еще, считаю, против «Металлурга» сработала знаменитая пресс-конференция Андрея Разина.

В чем-то Разин был прав, когда обвинил некоторых журналистов в желтизне. Но такие представления полезны в регулярном чемпионате, в плей-офф они скорее мешают.

– Почему?

– В плей-офф все внимание нужно уделять своей команде и своим игрокам. Отвлечение на личные счеты и на всякие театральные представления только сбивают командный фокус.

Знаете, сравниваю эту пресс-конференцию с недавней ситуацией в Минске, когда перед матчем плей-офф минут на пятнадцать устроили церемонию в честь тысячного матча Стася. Главный тренер «Динамо» Дмитрий Квартальнов ее не принял, поскольку она так или иначе расхолодила команду.

Смотрю, что и после повторной игры в Казани Разин вернулся к той истории и опять перетянул одеяло на себя. На мой взгляд, это ошибка, которая сбивает команду и не позволяет ей реализовать свой потенциал на все сто процентов, – сказал Карандин.

🤦‍♂️ вчера, при счёте 2:1, ММГ получили большинство. Вместо того, чтобы воспользоваться своим шансом и сравнять счёт, игрок Металлурга ударил игрока Ак Барса клюшкой по лицу. Ударил так, что не удалять за это было невозможно. Кого здесь следует винить?
Речь не о том, что игроков Магнитки несправедливо всегда удаляли (хотя удаление в конце второго периода это клоунада), речь о том, что игроков Ак Барса ни за аналогичные, ни за какие нарушения в принципе не удаляли (одно удаление чисто техническое, когда после запроса в принципе нельзя было никак не удалять). Сколько угодно можете писать о том, что плачут магнитогорские, что Ак Барс переигрывает, лишил козырей Металлург, но конечно ты лишишь команду скоростную и техничную преимуществ её, если вообще все фолы будут на её игроках пропускать.
команда в раздевалке, он на пресс-конференции.....что не так....
В том на чем ты сосредоточен и чему уделяешь внимание . Ему важнее было утереть нос журналисту, он слишком много уделял внимание журналисту которого незнает 99 процентов пользователей. Представляют сколько он перечитал заголовков что бы дойти до этого ноуйнема?
зачем ему это читать, или больше делать нечего....
