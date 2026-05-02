Вайсфельд о Набокове: «Не стал бы говорить, что он плохо смотрится. Илья не давал повода для замены. Если снова менять вратаря, начнутся метания»
Вайсфельд высказался об игре вратарей «Ак Барса» и «Металлурга» в плей-офф.
Бывший генеральный менеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением об игре вратарей «Ак Барса» и «Металлурга» в серии полуфинала Кубка Гагарина (3-1).
«Билялов играет очень хорошо, он молодец. Хотя не стал бы говорить, что Набоков плохо смотрится.
Мне кажется, что Илья сыграет в следующем матче. Он не виноват в четвертом поражении. А если снова менять вратаря, то начнутся метания. Набоков не давал повода для своей замены», – сказал Вайсфельд.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
