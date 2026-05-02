  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Алексей Протас: «Овечкин еще долго мог бы играть в НХЛ, хоть до 50 лет. Желания у него много, он всегда заряжен и хочет побеждать. Но самое главное – семья и здоровье»
3

Алексей Протас: «Овечкин еще долго мог бы играть в НХЛ, хоть до 50 лет. Желания у него много, он всегда заряжен и хочет побеждать. Но самое главное – семья и здоровье»

Алексей Протас высказался о будущем Александра Овечкина.

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас высказался о будущем капитана команды Александра Овечкина.

40-летний Овечкин завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

«Читал в прессе, что яркий дебют брата и Хатсона может подтолкнуть нашего капитана к продлению контракта с «Вашингтоном». Но не думаю, что это определяющий фактор, который повлияет на решение Александра Михайловича оставаться в НХЛ или нет. На мой взгляд, есть факторы гораздо важнее. Прежде всего это семья и его здоровье, а уже потом то, как он видит будущее команды.

Согласен, что Коул с Ильей многообещающе начали карьеры в НХЛ, сразу же став показывать серьезный результат. Но опять-таки для них это только начало, парням нужно много работать. Для Илюхи будет очень важным предстоящее лето. Он должен приехать в кэмп подготовленным и показать, что достоин места в основном составе. Благо брат уже прочувствовал на себе уровень, к которому нужно стремиться.

Посмотрим, что решит Александр Михайлович. Остается только ждать лета, когда он пообещал определиться. Несомненно, в клубе с уважением отнесутся к любому его решению.

Я могу только добавить, что Овечкин еще долго мог бы играть в НХЛ. Хоть до 50 лет. Желания у него много, он всегда очень заряжен и хочет побеждать. Но опять-таки самое главное – семья и здоровье.

Мне кажется, многие спортсмены, особенно такого уровня, хотели бы уйти, скажем так, на пенсию максимально здоровыми. И когда у тебя это получается с такой долгой карьерой – это серьезное достижение», – считает Протас.

Эллиотт Фридман: «Илья Протас и Хатсон – причины, по которым Овечкин может задуматься о продлении контракта с «Вашингтоном». Он хочет быть в команде, которая может чего-то добиться» 

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2805 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Betnews.by
logoВашингтон
logoАлексей Протас
logoНХЛ
logoИлья Протас
logoАлександр Овечкин
logoКоул Хатсон
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Что ещё мог сказать нападающий Вашингтона? Там всему Питсбург Пингвинз было понятно что надо делать Овечкину.
И стоит унижаться
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кучеров вышел на чистое 5-е место среди россиян по числу игр в плей-офф НХЛ (158), обогнав Дацюка. Василевский (126) идет 10-м
2 мая, 07:46
Тайлер Кеннеди: «Если «Питтсбург» не подпишет Малкина, как думаете, кому он позвонит в первую очередь? Он пойдет в «Вашингтон», чтобы играть с Овечкиным»
1 мая, 20:19
Дмитрий Губерниев: «Малкин, как и Овечкин, способен еще пару лет поиграть на высочайшем уровне. Джино – один из моих любимых хоккеистов всех времен и народов»
1 мая, 19:59
Рекомендуем
Главные новости
Драфт-лотерея НХЛ. Лучшие шансы на общий 1-й выбор у «Ванкувера» (25,5%), «Чикаго» (13,5%) и «Рейнджерс» (11,5%)
22 минуты назадLive
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Миннесоту» во 2-м матче серии
29 минут назад
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Казахстан обыграл Польшу, Украина победила Францию, Литва проиграла Японии
сегодня, 19:58
Генменеджер «Тампы»: «Кучеров – непонятый гений для тех, кто не знает его так, как мы. Потрясающий игрок, хоккейный мир предъявляет к нему очень высокие требования»
сегодня, 18:58
«Локо» вышел в финал Кубка Харламова, выиграв серию у «Чайки» в 6 матчах (4-2)
сегодня, 18:25
Крис Джонстон: «Мэттьюс не уверен, вернется ли в «Торонто» осенью. Прежде чем принять решение, он хочет увидеть состав клуба»
сегодня, 17:59
Генменеджер «Тампы» о будущем Купера: «Он здесь надолго»
сегодня, 17:46
Никишин допущен до участия в матчах плей-офф после сотрясения мозга. Защитник «Каролины» не играет с 25 апреля
сегодня, 17:26
Генменеджер «Тампы» о Кучерове: «Феноменальный игрок. Надеюсь, он останется в нашем клубе до конца карьеры»
сегодня, 17:13
Минулин продлил контракт с «Металлургом» на 3 года, Смолин – на год. «Нью-Джерси» и еще 2 клуба НХЛ интересовались вратарем (Metaratings)
сегодня, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский о чемпионских сезонах «Тампы» и вылете в 1-м раунде: «Мы упускаем больше голевых моментов и в итоге пропускаем, а не забиваем сами»
сегодня, 19:47
Холлидей продлил контракт с «Оттавой» на 2 года. Кэпхит – 1,075 млн долларов
сегодня, 17:35
Василевский об игре «Тампы»: «Мы все должны выполнять свою работу. Я должен делать сэйвы, защита – блокировать броски. Нападение должно забивать»
сегодня, 16:59
Ремпал об Овечкине: «У него, пожалуй, лучший бросок из всех, кто когда-либо играл в хоккей. Было очень круто находиться рядом и видеть это вживую»
сегодня, 14:58
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Китай одолел Эстонию, Румыния победила Южную Корею, Испания обыграла Нидерланды
сегодня, 14:30
Горбенко о 7-м матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Найдутся незаметные герои. Тем и хорош хоккей, что он держит каждого в напряжении до финальной сирены или забитой в овертайме шайбы»
сегодня, 13:58
Гомоляко о камбэке «Локомотива»: «В «Авангарде» опытный штаб и такие же опытные ребята, они должны отойти от этого потрясения. Перед 7-й игрой ни у кого нет преимущества»
сегодня, 13:46
Бабаев о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Хоккей напряженный, но не самый интересный. Омск играет достаточно просто: выбрасывает шайбу по стеклу или вверх и идет бороться»
сегодня, 11:56
Величкин о «Металлурге»: «У Разина своя концепция. Наверное, она заслуживает право на жизнь. У него есть будущее, как у тренера, но надо учиться и держать себя в руках»
сегодня, 11:44
Токкет о 0-2 в серии с «Каролиной»: «Филадельфию» уже хоронили, но мы выбрались. Продолжаем слышать, что мы мертвы, однако парни не сдаются. Горжусь ими»
сегодня, 09:18
Рекомендуем