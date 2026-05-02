Капризов завершил серию плей-офф с полезностью «плюс 11», повторив рекорд XXI века среди форвардов НХЛ
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов завершил серию первого раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (4-2) с полезностью «плюс 11».
Он повторил рекорд XXI века среди нападающих в плей-офф НХЛ по этому показателю.
В 2013 году форвард Нэтан Хортон из «Бостона» завершил четвертьфинал конференции против «Торонто» с такой же полезностью.
В XX веке такой же результат был у Уэйна Гретцки в «Эдмонтоне» (предварительный раунд-1981 против «Монреаля» и финал конференции-1985 против «Чикаго»).
Только два хоккеиста в истории завершали серии плей-офф НХЛ с лучшим показателем полезности – Терри О′Райлли («Бостон», четвертьфинал-1978 против «Чикаго», «плюс 12») и Рик Миддлтон («Бостон», финал дивизиона-1983 против «Баффало», «плюс 12»).
Всего на счету 29-летнего Капризова 9 (2+7) баллов в 6 играх серии плей-офф при полезности «+11».
Но справедливости ради одна серия не показатель. В данном случае одна команда значительно превосходила другую в игре в равных составах.
Если он условно уйдет в минус в серии с Колорадо, то никого эти +11 потом интересовать не будут.
Пропускают в равных или в большинстве- получаешь минус