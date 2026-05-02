Капризов завершил серию плей-офф с полезностью «плюс 11», повторив рекорд XXI века среди форвардов НХЛ

Капризов с «плюс 11» повторил рекорд XXI века среди форвардов в плей-офф НХЛ.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов завершил серию первого раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (4-2) с полезностью «плюс 11».

Он повторил рекорд XXI века среди нападающих в плей-офф НХЛ по этому показателю.

В 2013 году форвард Нэтан Хортон из «Бостона» завершил четвертьфинал конференции против «Торонто» с такой же полезностью.

В XX веке такой же результат был у Уэйна Гретцки в «Эдмонтоне» (предварительный раунд-1981 против «Монреаля» и финал конференции-1985 против «Чикаго»).

Только два хоккеиста в истории завершали серии плей-офф НХЛ с лучшим показателем полезности – Терри О′Райлли («Бостон», четвертьфинал-1978 против «Чикаго», «плюс 12») и Рик Миддлтон («Бостон», финал дивизиона-1983 против «Баффало», «плюс 12»).

Всего на счету 29-летнего Капризова 9 (2+7) баллов в 6 играх серии плей-офф при полезности «+11».