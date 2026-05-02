  • Капризов завершил серию плей-офф с полезностью «плюс 11», повторив рекорд XXI века среди форвардов НХЛ
Капризов завершил серию плей-офф с полезностью «плюс 11», повторив рекорд XXI века среди форвардов НХЛ

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов завершил серию первого раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (4-2) с полезностью «плюс 11».

Он повторил рекорд XXI века среди нападающих в плей-офф НХЛ по этому показателю.

В 2013 году форвард Нэтан Хортон из «Бостона» завершил четвертьфинал конференции против «Торонто» с такой же полезностью.

В XX веке такой же результат был у Уэйна Гретцки в «Эдмонтоне» (предварительный раунд-1981 против «Монреаля» и финал конференции-1985 против «Чикаго»).

Только два хоккеиста в истории завершали серии плей-офф НХЛ с лучшим показателем полезности – Терри О′Райлли («Бостон», четвертьфинал-1978 против «Чикаго», «плюс 12») и Рик Миддлтон («Бостон», финал дивизиона-1983 против «Баффало», «плюс 12»).

Всего на счету 29-летнего Капризова 9 (2+7) баллов в 6 играх серии плей-офф при полезности «+11».

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN Stats Centre
41 комментарий
Вот почему такие деньги кинули в него..Уж наверно менеджер и гендир Миннесоты не дураки..Капризов даже не забивая приносит пользу, активно катается по треугольнику левый борт, за воротами, правый борт, уводя за собой игроков , Файберу и Хьюзу становится вольготно , они от синей могут поехать ближе к воротам и обострить. Единственно он в меньшинстве не играет как Болди. Но я уверен если надо и там сможет играть..
Ответ igor nn
Кирилл полностью их отрабатывает. И показатель полезности только подчеркивает правильность подписания этого контракта.
При всем этом, я бы заметил, что Каприз особенно хорош, когда на льду есть его братан Зукарелло. Особенно это было заметно в большинстве. Норвежец всё ещё очень важен для дикарей вообще и для КК лично. Прям балдею от того, как парни взаимодействуют.
Кириллу 29 лет уже, никак не привыкну, пора ему чашки брать
Комментарий скрыт
Почему пора? Ни одного личного трофея за карьеру)))
Ну что сказать, полезно сыграл)

Но справедливости ради одна серия не показатель. В данном случае одна команда значительно превосходила другую в игре в равных составах.
Если он условно уйдет в минус в серии с Колорадо, то никого эти +11 потом интересовать не будут.
В одном ряду с Гретцки и О’Рэйли. Жесть)
Кто может мне объяснить как определяется индивидуальный коэффициент полезности игрока за матч? Интересно послушать или почитать. Почему интересно такого нет в футболе
Забрасывают при тебе в равных составах или в меньшинстве - получаешь плюс.
Пропускают в равных или в большинстве- получаешь минус
Если в равных составах при присутствии игрока на льду забивается гол - это плюс. Если по аналогии команда пропускает - это минус. Таким образом при Кирилле на льду команда и не пропускает и забивает больше, чем в случае когда его нет на льду
Начинает отрабатывать будущий контракт?
ну, тут все просто. звезды внезапно разучились забивать в равных составах и забивали в основном в большинстве, на которое кирилл практически не выходил. отсюда и такая статистика.
Да даже если б и выходил, в меньшинстве если пропустить, минус не идет
а сколько воя было про контракт, где сейчас критики?))
Все ещё считаю что 17 млн - дикость. В процентном соотношении от потолка зарплат 17/104 = 0.16346 это больше, чем первый крупный контракт Макдэвида 12.5/79.5 = 0.15723.
А что не так? В одного не вывозит, партнеры подходящие, на пустые очков 5 нашакалил. Ни одного Личного трофея, кроме Колдыря, которого в 24 взял, супротив молодежи)))
