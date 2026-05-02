  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Губерниев о номинации Василевского и Сорокина на «Везину»: «Лишнее признание нашей школы, вратари у нас сильные, я совсем не удивлен, так и должно быть»
6

Губерниев о номинации Василевского и Сорокина на «Везину»: «Лишнее признание нашей школы, вратари у нас сильные, я совсем не удивлен, так и должно быть»

Губерниев высказался о том, что два россиянина номинированы на «Везину».

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что два российских вратаря номинированы на «Везина Трофи».

Ранее стало известно, что Андрей ВасилевскийТампа»), Илья СорокинАйлендерс») и Джереми Сваймен («Бостон») номинированы на приз вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

«Не удивлен тому, что наши вратари попали в число номинантов на «Везину», это абсолютно нормальная история. Если кто‑то из пары Василевский-Сорокин в итоге заберет ее – будет прекрасно.

Это лишнее признание нашей школы, вратари у нас сильные, я совсем не удивлен, так и должно быть. А то, что сразу два наших голкипера в шорт-листе, дополнительно прекрасно. Теперь главное кому-нибудь выиграть из парней», – сказал Губерниев.

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2802 голоса
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАндрей Василевский
logoАйлендерс
logoТампа-Бэй
logoНХЛ
logoИлья Сорокин
logoДмитрий Губерниев
logoМатч ТВ
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ты-то куда своё жало суёшь, чепуха?
Хайпану на хайпожоре 🧐☝️🤬
Чьей вашей , дмитрий?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Василевский об 1:0 с «Монреалем»: «Защита отлично справлялась с блокированием бросков и нейтрализацией меньшинства. Это было очень важно»
2 мая, 11:51
Василевский – 11-й вратарь в истории с 70+ победами в плей-офф НХЛ
2 мая, 10:17
Кожевников о «Везине»: «Как специалисты сделают выбор в варианте «свой» – «чужой» – другая история. У нас сильнейший и есть сильнейший. А там к своему, наверное, отношение лучше»
2 мая, 09:31
Рекомендуем
Главные новости
Драфт-лотерея НХЛ. Лучшие шансы на общий 1-й выбор у «Ванкувера» (25,5%), «Чикаго» (13,5%) и «Рейнджерс» (11,5%)
22 минуты назадLive
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Миннесоту» во 2-м матче серии
29 минут назад
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Казахстан обыграл Польшу, Украина победила Францию, Литва проиграла Японии
сегодня, 19:58
Генменеджер «Тампы»: «Кучеров – непонятый гений для тех, кто не знает его так, как мы. Потрясающий игрок, хоккейный мир предъявляет к нему очень высокие требования»
сегодня, 18:58
«Локо» вышел в финал Кубка Харламова, выиграв серию у «Чайки» в 6 матчах (4-2)
сегодня, 18:25
Крис Джонстон: «Мэттьюс не уверен, вернется ли в «Торонто» осенью. Прежде чем принять решение, он хочет увидеть состав клуба»
сегодня, 17:59
Генменеджер «Тампы» о будущем Купера: «Он здесь надолго»
сегодня, 17:46
Никишин допущен до участия в матчах плей-офф после сотрясения мозга. Защитник «Каролины» не играет с 25 апреля
сегодня, 17:26
Генменеджер «Тампы» о Кучерове: «Феноменальный игрок. Надеюсь, он останется в нашем клубе до конца карьеры»
сегодня, 17:13
Минулин продлил контракт с «Металлургом» на 3 года, Смолин – на год. «Нью-Джерси» и еще 2 клуба НХЛ интересовались вратарем (Metaratings)
сегодня, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский о чемпионских сезонах «Тампы» и вылете в 1-м раунде: «Мы упускаем больше голевых моментов и в итоге пропускаем, а не забиваем сами»
сегодня, 19:47
Холлидей продлил контракт с «Оттавой» на 2 года. Кэпхит – 1,075 млн долларов
сегодня, 17:35
Василевский об игре «Тампы»: «Мы все должны выполнять свою работу. Я должен делать сэйвы, защита – блокировать броски. Нападение должно забивать»
сегодня, 16:59
Ремпал об Овечкине: «У него, пожалуй, лучший бросок из всех, кто когда-либо играл в хоккей. Было очень круто находиться рядом и видеть это вживую»
сегодня, 14:58
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Китай одолел Эстонию, Румыния победила Южную Корею, Испания обыграла Нидерланды
сегодня, 14:30
Горбенко о 7-м матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Найдутся незаметные герои. Тем и хорош хоккей, что он держит каждого в напряжении до финальной сирены или забитой в овертайме шайбы»
сегодня, 13:58
Гомоляко о камбэке «Локомотива»: «В «Авангарде» опытный штаб и такие же опытные ребята, они должны отойти от этого потрясения. Перед 7-й игрой ни у кого нет преимущества»
сегодня, 13:46
Бабаев о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Хоккей напряженный, но не самый интересный. Омск играет достаточно просто: выбрасывает шайбу по стеклу или вверх и идет бороться»
сегодня, 11:56
Величкин о «Металлурге»: «У Разина своя концепция. Наверное, она заслуживает право на жизнь. У него есть будущее, как у тренера, но надо учиться и держать себя в руках»
сегодня, 11:44
Токкет о 0-2 в серии с «Каролиной»: «Филадельфию» уже хоронили, но мы выбрались. Продолжаем слышать, что мы мертвы, однако парни не сдаются. Горжусь ими»
сегодня, 09:18
Рекомендуем