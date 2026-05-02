Губерниев о номинации Василевского и Сорокина на «Везину»: «Лишнее признание нашей школы, вратари у нас сильные, я совсем не удивлен, так и должно быть»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что два российских вратаря номинированы на «Везина Трофи».

Ранее стало известно, что Андрей Василевский («Тампа »), Илья Сорокин («Айлендерс ») и Джереми Сваймен («Бостон») номинированы на приз вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ .

«Не удивлен тому, что наши вратари попали в число номинантов на «Везину», это абсолютно нормальная история. Если кто‑то из пары Василевский-Сорокин в итоге заберет ее – будет прекрасно.

Это лишнее признание нашей школы, вратари у нас сильные, я совсем не удивлен, так и должно быть. А то, что сразу два наших голкипера в шорт-листе, дополнительно прекрасно. Теперь главное кому-нибудь выиграть из парней», – сказал Губерниев.