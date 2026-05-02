Василевский об 1:0 с «Монреалем»: «Защита отлично справлялась с блокированием бросков и нейтрализацией меньшинства. Это было очень важно»
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский высказался о победе в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля» (1:0 ОТ, 3-3).
Голкипер отразил все 30 бросков по своим воротам.
«Я стараюсь быть полностью сосредоточенным в каждой игре, а сегодняшний матч, очевидно, был очень важен.
Наша защита отлично справлялась с блокированием бросков и нейтрализацией меньшинства. Это было действительно очень важно», -сказал Василевский.
Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2802 голоса
Локомотив
Авангард
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Василевский в шестой встрече был просто непробиваем, отличная игра Андрея.
Защищались хорошо, но и сам был очень надёжен. Отлично, Андрей! С победой!
