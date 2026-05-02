Василевский об 1:0 с «Монреалем»: «Защита отлично справлялась с блокированием бросков и нейтрализацией меньшинства. Это было очень важно»

Василевский высказался о победе в матче Кубка Стэнли против «Монреаля».

Вратарь «Тампы » Андрей Василевский высказался о победе в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля » (1:0 ОТ, 3-3).

Голкипер отразил все 30 бросков по своим воротам.

«Я стараюсь быть полностью сосредоточенным в каждой игре, а сегодняшний матч, очевидно, был очень важен.

Наша защита отлично справлялась с блокированием бросков и нейтрализацией меньшинства. Это было действительно очень важно», -сказал Василевский.