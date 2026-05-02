Александр Кожевников: «Радулов – машина, сердце «Локомотива» и всей КХЛ. С ним и без него это две разные команды, великий игрок»

Александр Кожевников: Радулов – единственный кандидат на лучшего игрока сезона.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил на вопрос о том, кого считает лучшим игроком Фонбет Чемпионата КХЛ в текущем сезоне.

«Это безоговорочно Радулов . Это лидер «Локомотива » и КХЛ. Саша – просто машина, сердце «Локомотива» и всей лиги. Это великий игрок. Он всегда такой был, но сейчас возраст... Удивляюсь, сколько в нем еще энергии, желания и мастерства.

И самое главное, какой у него характер. Бывает, что-то не получается, не идет игра, и все – команды нет, «Локомотива» нет на льду. Но Саня – единственный кандидат на лучшего игрока сезона.

Можно по-разному судить, но с ним и без него «Локомотив» две разные команды. Это сразу другой уровень. Выглядит так, что сердце отняли у машины», – сказал Кожевников.