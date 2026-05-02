Александр Кожевников: «Радулов – машина, сердце «Локомотива» и всей КХЛ. С ним и без него это две разные команды, великий игрок»
Александр Кожевников: Радулов – единственный кандидат на лучшего игрока сезона.
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил на вопрос о том, кого считает лучшим игроком Фонбет Чемпионата КХЛ в текущем сезоне.
«Это безоговорочно Радулов. Это лидер «Локомотива» и КХЛ. Саша – просто машина, сердце «Локомотива» и всей лиги. Это великий игрок. Он всегда такой был, но сейчас возраст... Удивляюсь, сколько в нем еще энергии, желания и мастерства.
И самое главное, какой у него характер. Бывает, что-то не получается, не идет игра, и все – команды нет, «Локомотива» нет на льду. Но Саня – единственный кандидат на лучшего игрока сезона.
Можно по-разному судить, но с ним и без него «Локомотив» две разные команды. Это сразу другой уровень. Выглядит так, что сердце отняли у машины», – сказал Кожевников.
Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2886 голосов
Локомотив
Авангард
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
только ему все почему то прощают...к судьям подъезжать,разговаривает,он кто капитан? много поблажек
только ему все почему то прощают...к судьям подъезжать,разговаривает,он кто капитан? много поблажек
Комментарий скрыт
только ему все почему то прощают...к судьям подъезжать,разговаривает,он кто капитан? много поблажек
Насчет разговаривает с судьями и подъезжает. Вы правила знаете? К судье подъезжать может и разговаривать капитан и альтернативный капитан, это буковка А слева на свитере. Не замечали, что у Радулова именно буковка А в этом месте есть?
К счастью , это мнения только одного кожевы , не буду спорить смотрит ли он ( Кожевников ) хоккей и если смотрит то в каком состоянии , но радулов может и лидер локомотива , но точно не лучший в лиге и точно не пример для других . Про характер вообще молчу .
назвать радулова великим это перебор
назвать радулова великим это перебор
Для КХЛ не перебор. Таких единицы. Мозякин, Шипачев, Радулов, Кошечкин.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем