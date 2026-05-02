Валерий Каменский: «Арбитры хорошо работают в плей-офф. Они живые люди. Критика судейства должна быть обоснована, а кричать, ругаться может любой»

Каменский оценил судейство в розыгрыше Кука Гагарина-2026.

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил судейство в розыгрыше Кука Гагарина-2026.

Ранее главный тренер «Металлурга » Андрей Разин критически высказался о работе арбитров в четвертом матче серии против «Ак Барса» (1:4, 1-3).

– Как вы относитесь к поведению Андрея Разина? Он критикует судейство, эмоционально общается с журналистами.

– Это вопрос к Разину, а не к нам. Думаю, что это эмоции и он хочет выиграть. Разин – эмоциональный человек.

– Вы лично как оцените судейство в этом плей-офф? Есть критика работы арбитров.

– Я считаю, что в плей-офф судьи работают хорошо. Они живые люди и отдаются своей работе.

Критика судейства должна быть обоснована, а кричать, ругаться может любой. Если есть основания для критики, то их надо предъявить. А когда есть команда, которая выиграла и которая проиграла, то всегда будут разногласия, – считает Каменский.

