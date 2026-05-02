  • Валерий Каменский: «Арбитры хорошо работают в плей-офф. Они живые люди. Критика судейства должна быть обоснована, а кричать, ругаться может любой»
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил судейство в розыгрыше Кука Гагарина-2026.

Ранее главный тренер «Металлурга» Андрей Разин критически высказался о работе арбитров в четвертом матче серии против «Ак Барса» (1:4, 1-3).

– Как вы относитесь к поведению Андрея Разина? Он критикует судейство, эмоционально общается с журналистами.

– Это вопрос к Разину, а не к нам. Думаю, что это эмоции и он хочет выиграть. Разин – эмоциональный человек.

– Вы лично как оцените судейство в этом плей-офф? Есть критика работы арбитров.

– Я считаю, что в плей-офф судьи работают хорошо. Они живые люди и отдаются своей работе.

Критика судейства должна быть обоснована, а кричать, ругаться может любой. Если есть основания для критики, то их надо предъявить. А когда есть команда, которая выиграла и которая проиграла, то всегда будут разногласия, – считает Каменский.

Карандин о судействе в Кубке Гагарина: «Очень серое, много ошибок – соответствует уровню хоккея. А в НХЛ вся лига состоит из мастеров, как Окулов. Судей вообще не видно, как и грязи»

Разин после 1:4 от «Ак Барса»: «Про удаления спрашивайте у судей! Мы атаковали, создали много моментов. Да ну на хрен! Следующий вопрос!»

Разин об 1:4 от «Ак Барса»: «Судья Гофман сыграл в тело Ткачеву, когда мы были в позиционной атаке. Это ключевой момент во 2-м периоде. Соперник забил»
 

И вот такие "специалисты" рулят везде
Испанский стыд)
Нет никаких надежд услышать от Каменского хоть что то разумное. Чнловек- промокашка).
Паник атакует вратаря, потом бьёт кулаком в лицо Лажуа, и после этого пинает коньком Якупова. При этом не получает даже малый штраф. При том, что куча камер на стадионе и есть судьи на видеопросмотре. Вполне обоснованно критикую?
Вопрос: на кого?
