Сидни Кросби: «Не знаю, как долго я хочу играть. Это из тех вещей, которые решаются из года в год, это зависит от самочувствия. В целом я доволен сезоном»

Капитан «Питтсбурга » Сидни Кросби высказался о своем будущем.

«Пингвинс» завершили сезон, уступив «Филадельфии» в серии первого раунда Кубка Стэнли (2-4).

Срок контракта 38-летнего форварда рассчитан до конца сезона-2026/27.

«Что касается того, как долго я хочу играть, я не знаю. Это сложно. Это из тех вещей, которые решаются из года в год, это зависит от самочувствия.

Но в целом я чувствую себя довольно хорошо и доволен сезоном», – сказал Кросби.

Нападающий набрал 74 (29+45) очка в 68 играх регулярного чемпионата-2025/26.

Кросби о будущем Малкина: «Я хотел бы продолжить играть с ним. Посмотрим, что будет. Это непросто»