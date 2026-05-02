Сидни Кросби: «Не знаю, как долго я хочу играть. Это из тех вещей, которые решаются из года в год, это зависит от самочувствия. В целом я доволен сезоном»
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби высказался о своем будущем.
«Пингвинс» завершили сезон, уступив «Филадельфии» в серии первого раунда Кубка Стэнли (2-4).
Срок контракта 38-летнего форварда рассчитан до конца сезона-2026/27.
«Что касается того, как долго я хочу играть, я не знаю. Это сложно. Это из тех вещей, которые решаются из года в год, это зависит от самочувствия.
Но в целом я чувствую себя довольно хорошо и доволен сезоном», – сказал Кросби.
Нападающий набрал 74 (29+45) очка в 68 играх регулярного чемпионата-2025/26.
Кросби о будущем Малкина: «Я хотел бы продолжить играть с ним. Посмотрим, что будет. Это непросто»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Что-то ты такие вещи не говорил в прошлом году