  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Черкас о Разине: «Общаться с журналистами все равно придется. Думаю, эмоции взяли верх, он вспылил. Я бы не стал драматизировать ситуацию»
6

Черкас о Разине: «Общаться с журналистами все равно придется. Думаю, эмоции взяли верх, он вспылил. Я бы не стал драматизировать ситуацию»

Сергей Черкас высказался о поведении тренера «Металлурга» Андрея Разина.

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о поведении главного тренера «Металлурга» Андрея Разина во время полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (1-3).

Главный тренер «Металлурга» ранее оценил заявление Федерации спортивных журналистов России, заявив: «Визг биатлона, свист футбола и топот шахмат. Так этих людей называют? Предложили меня оштрафовать, лишить аккредитации, выгнать из партии».

Он также отметил, что возмущен реакцией журналистов на его пресс-конференцию: «Больше не буду участвовать ни в шоу, ни в интервью».

«Металлург» будет упираться, но шансов у него практически нет. «Ак Барс» по игре, по грамотности и по настрою выглядит сильнее. Еще во время серии с «Торпедо» у экспертов возникли вопросы. Уже тогда было видно, что «Металлург» находится не в том состоянии, чтобы решать большие задачи в плане выигрыша Кубка Гагарина.

Что-то не складывается, лидеры не играют так ярко, как было года два назад, когда они брали трофей. Ярко играл вратарь Набоков, но сейчас такого нет. Идет чередование голкиперов, не удается зацементировать оборону.  

Не думаю, что высказывания Разина повлияли на команду. Я ценю этого тренера. Но работа заключается не только в тренировке команды, но нужно и работать с журналистами.

Это эмоциональный человек, тяжело переживает, когда что-то не получается. Ему все равно придется общаться с журналистами. Это одна из составляющих работы тренером.

Думаю, эмоции где-то взяли верх, он вспылил. Но я бы не стал драматизировать ситуацию и обращать на это внимания. Все люди разные», – заявил Черкас.

«Рустам, давай я предположу, что ты педофил». Самый неловкий разговор Разина и журналиста после матча

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2886 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
logoАндрей Разин
logoКХЛ
logoМеталлург Мг
logoСоветский спорт
logoИлья Набоков
Сергей Черкас
logoАк Барс
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Черкас удивил адекватным комментом. Не ожидал.
Ответ Melnikov1968
Черкас удивил адекватным комментом. Не ожидал.
Я тоже удивился
А ещё есть жеманная лысая бабка из это хоккей брат любитель попугаев и Ротенберга который вечно на Разина гонит.
Металлург к плей офф оказались не готовы. Разину пора это признать и успокоиться.
Ыжик продолжает потешать нас с вами))) Человек совесть где-то потерял, ещё имеет наглость осуждать других и давать кому-то оценку. Это болельщик Авангарда других осуждает. Болельшик клуба, руководство которого чихать хотело на регламент.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Большой привет солисту «Ласкового мая» из «Металлурга» Андрею Разину. Не хочет общаться с журналистами – хорошо, пусть дома сидит». Губерниев о тренере
2 мая, 09:37Видео
Разин о Федерации спортивных журналистов: «Визг биатлона, свист футбола и топот шахмат. Так этих людей называют? Предложили меня оштрафовать, лишить аккредитации, выгнать из партии»
1 мая, 17:24
Разин после 1:4 от «Ак Барса»: «Про удаления спрашивайте у судей! Мы атаковали, создали много моментов. Да ну на хрен! Следующий вопрос!»
1 мая, 16:49
Рекомендуем
Главные новости
Драфт-лотерея НХЛ. Лучшие шансы на общий 1-й выбор у «Ванкувера» (25,5%), «Чикаго» (13,5%) и «Рейнджерс» (11,5%)
вчера, 23:00Live
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Миннесоту» во 2-м матче серии
вчера, 22:53
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Казахстан обыграл Польшу, Украина победила Францию, Литва проиграла Японии
вчера, 19:58
Генменеджер «Тампы»: «Кучеров – непонятый гений для тех, кто не знает его так, как мы. Потрясающий игрок, хоккейный мир предъявляет к нему очень высокие требования»
вчера, 18:58
«Локо» вышел в финал Кубка Харламова, выиграв серию у «Чайки» в 6 матчах (4-2)
вчера, 18:25
Крис Джонстон: «Мэттьюс не уверен, вернется ли в «Торонто» осенью. Прежде чем принять решение, он хочет увидеть состав клуба»
вчера, 17:59
Генменеджер «Тампы» о будущем Купера: «Он здесь надолго»
вчера, 17:46
Никишин допущен до участия в матчах плей-офф после сотрясения мозга. Защитник «Каролины» не играет с 25 апреля
вчера, 17:26
Генменеджер «Тампы» о Кучерове: «Феноменальный игрок. Надеюсь, он останется в нашем клубе до конца карьеры»
вчера, 17:13
Минулин продлил контракт с «Металлургом» на 3 года, Смолин – на год. «Нью-Джерси» и еще 2 клуба НХЛ интересовались вратарем (Metaratings)
вчера, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский о чемпионских сезонах «Тампы» и вылете в 1-м раунде: «Мы упускаем больше голевых моментов и в итоге пропускаем, а не забиваем сами»
вчера, 19:47
Холлидей продлил контракт с «Оттавой» на 2 года. Кэпхит – 1,075 млн долларов
вчера, 17:35
Василевский об игре «Тампы»: «Мы все должны выполнять свою работу. Я должен делать сэйвы, защита – блокировать броски. Нападение должно забивать»
вчера, 16:59
Ремпал об Овечкине: «У него, пожалуй, лучший бросок из всех, кто когда-либо играл в хоккей. Было очень круто находиться рядом и видеть это вживую»
вчера, 14:58
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Китай одолел Эстонию, Румыния победила Южную Корею, Испания обыграла Нидерланды
вчера, 14:30
Горбенко о 7-м матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Найдутся незаметные герои. Тем и хорош хоккей, что он держит каждого в напряжении до финальной сирены или забитой в овертайме шайбы»
вчера, 13:58
Гомоляко о камбэке «Локомотива»: «В «Авангарде» опытный штаб и такие же опытные ребята, они должны отойти от этого потрясения. Перед 7-й игрой ни у кого нет преимущества»
вчера, 13:46
Бабаев о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Хоккей напряженный, но не самый интересный. Омск играет достаточно просто: выбрасывает шайбу по стеклу или вверх и идет бороться»
вчера, 11:56
Величкин о «Металлурге»: «У Разина своя концепция. Наверное, она заслуживает право на жизнь. У него есть будущее, как у тренера, но надо учиться и держать себя в руках»
вчера, 11:44
Токкет о 0-2 в серии с «Каролиной»: «Филадельфию» уже хоронили, но мы выбрались. Продолжаем слышать, что мы мертвы, однако парни не сдаются. Горжусь ими»
вчера, 09:18
Рекомендуем