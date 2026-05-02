Черкас о Разине: «Общаться с журналистами все равно придется. Думаю, эмоции взяли верх, он вспылил. Я бы не стал драматизировать ситуацию»
Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о поведении главного тренера «Металлурга» Андрея Разина во время полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (1-3).
Главный тренер «Металлурга» ранее оценил заявление Федерации спортивных журналистов России, заявив: «Визг биатлона, свист футбола и топот шахмат. Так этих людей называют? Предложили меня оштрафовать, лишить аккредитации, выгнать из партии».
Он также отметил, что возмущен реакцией журналистов на его пресс-конференцию: «Больше не буду участвовать ни в шоу, ни в интервью».
«Металлург» будет упираться, но шансов у него практически нет. «Ак Барс» по игре, по грамотности и по настрою выглядит сильнее. Еще во время серии с «Торпедо» у экспертов возникли вопросы. Уже тогда было видно, что «Металлург» находится не в том состоянии, чтобы решать большие задачи в плане выигрыша Кубка Гагарина.
Что-то не складывается, лидеры не играют так ярко, как было года два назад, когда они брали трофей. Ярко играл вратарь Набоков, но сейчас такого нет. Идет чередование голкиперов, не удается зацементировать оборону.
Не думаю, что высказывания Разина повлияли на команду. Я ценю этого тренера. Но работа заключается не только в тренировке команды, но нужно и работать с журналистами.
Это эмоциональный человек, тяжело переживает, когда что-то не получается. Ему все равно придется общаться с журналистами. Это одна из составляющих работы тренером.
Думаю, эмоции где-то взяли верх, он вспылил. Но я бы не стал драматизировать ситуацию и обращать на это внимания. Все люди разные», – заявил Черкас.
