Черкас о Разине: «Общаться с журналистами все равно придется. Думаю, эмоции взяли верх, он вспылил. Я бы не стал драматизировать ситуацию»

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о поведении главного тренера «Металлурга » Андрея Разина во время полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом » (1-3).

Главный тренер «Металлурга» ранее оценил заявление Федерации спортивных журналистов России, заявив : «Визг биатлона, свист футбола и топот шахмат. Так этих людей называют? Предложили меня оштрафовать, лишить аккредитации, выгнать из партии».

Он также отметил , что возмущен реакцией журналистов на его пресс-конференцию: «Больше не буду участвовать ни в шоу, ни в интервью».

«Металлург» будет упираться, но шансов у него практически нет. «Ак Барс» по игре, по грамотности и по настрою выглядит сильнее. Еще во время серии с «Торпедо» у экспертов возникли вопросы. Уже тогда было видно, что «Металлург» находится не в том состоянии, чтобы решать большие задачи в плане выигрыша Кубка Гагарина.

Что-то не складывается, лидеры не играют так ярко, как было года два назад, когда они брали трофей. Ярко играл вратарь Набоков , но сейчас такого нет. Идет чередование голкиперов, не удается зацементировать оборону.

Не думаю, что высказывания Разина повлияли на команду. Я ценю этого тренера. Но работа заключается не только в тренировке команды, но нужно и работать с журналистами.

Это эмоциональный человек, тяжело переживает, когда что-то не получается. Ему все равно придется общаться с журналистами. Это одна из составляющих работы тренером.

Думаю, эмоции где-то взяли верх, он вспылил. Но я бы не стал драматизировать ситуацию и обращать на это внимания. Все люди разные», – заявил Черкас.

