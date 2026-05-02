Карандин о судействе в плей-офф: «Лайнсмены на вбрасывании садятся вниз, как на унитаз, начинают делать какие-то ложные движения, докапываются до мелочей»

Карандин высказался о судействе в Кубке Гагарина-2026.

Бывший арбитр Юрий Карандин высказался о судействе в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Видимо, были даны какие-то специальные рекомендации лайнсменам, которые затянули церемонию вбрасывания. Они садятся вниз, уж извините, как на унитаз, начинают делать какие-то ложные движения, докапываются до мелочей.

Понятно, что вбрасывание – очень важный момент для современного хоккея, но подход к ним не должен быть построен на крючкотворстве.

Второе замечание – постоянные летучки четырех арбитров. На льду – восемь глаз, но очень часто никто ничего не видит, и начинаются обсуждения – сначала устные, потом на видео. Из-за этого очень много задержек, все внимание – на арбитров, судя по телекартинке, теперь именно они, а не хоккеисты – главные звезды.

– Самая грубая ошибка второго раунда?

– Удар лезвием конька в исполнении форварда «Локомотива» Паника, который никто так и не увидел. Хотя по телетрансляции сразу же было понятно, что там грубейший фол.

Удивительная ситуация – в этом плей-офф под микроскопом выискиваются малейшие фолы, по любому поводу долго смотрят видео. А тут такая грязь – и ноль внимания, – сказал Карандин.

Напомним, «Локомотив» уступил в четвертом матче с «Авангардом» (0:2, 3-1) в полуфинальной серии плей-офф. Во втором периоде после атаки на ворота «Авангарда» Паник толкнул голкипера Никиту Серебрякова и ударил рукой в голову защитнику омичей Максиму Лажуа.

После этого форвард «Авангарда» Наиль Якупов толкнул нападающего «Локомотива». Паник упал на лед и ударил Якупова коньком в ногу. Судьи не наказали игрока «Локомотива » за его действия в этом эпизоде.

Вчера Спортивно-дисциплинарный комитет лиги оштрафовал словацкого игрока за удар ногой.

Паник о своих действиях в игре с «Авангардом»: «Ничего опасного не было. Не считаю, что там было именно движение ногой. Судьи разобрались и штраф не выписали»

Ги Буше: «Панику оставалось только убийство совершить для полного комплекта. Он пырнул клюшкой вратаря, ударил его в голову, затем ударил в лицо Лажуа и пнул коньком Якупова»

