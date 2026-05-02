Бабаев о Дер-Аргучинцеве: «Ждем ответа из «Торонто». Если он будет положительным, сразу будет принято решение в пользу НХЛ»

Агент Дер-Аргучинцева высказался о возможном переходе игрока в «Торонто».

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда Семена Дер-Аргучинцева , высказался о возможном переходе игрока в «Торонто».

Срок соглашения форварда с «Динамо » истекает 31 мая. 25-летний нападающий в регулярном чемпионате-2025/26 провел 59 матчей за «Трактор» и «Динамо» и набрал 36 (6+30) баллов. В плей-офф он сделал 2 передачи в 4 играх.

Права на него в НХЛ принадлежат «Торонто ».

– Принял ли Дер-Аргучинцев окончательное решение об отъезде в «Торонто»?

– Мы ждем ответа из «Торонто». Если он будет положительным, то сразу же будет принято решение в пользу НХЛ.

– Семен готов туда ехать только на односторонний контракт, или рассмотрите двусторонний, с потенциальной игрой в АХЛ?

– Мы рассматриваем односторонний контракт. Но даже с ним игрока могут в АХЛ отправить, – сказал Бабаев.