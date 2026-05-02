Бабаев о Дер-Аргучинцеве: «Ждем ответа из «Торонто». Если он будет положительным, сразу будет принято решение в пользу НХЛ»

Агент Дер-Аргучинцева высказался о возможном переходе игрока в «Торонто».

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда Семена Дер-Аргучинцева, высказался о возможном переходе игрока в «Торонто».

Срок соглашения форварда с «Динамо» истекает 31 мая. 25-летний нападающий в регулярном чемпионате-2025/26 провел 59 матчей за «Трактор» и «Динамо» и набрал 36 (6+30) баллов. В плей-офф он сделал 2 передачи в 4 играх.

Права на него в НХЛ принадлежат «Торонто».

– Принял ли Дер-Аргучинцев окончательное решение об отъезде в «Торонто»?

– Мы ждем ответа из «Торонто». Если он будет положительным, то сразу же будет принято решение в пользу НХЛ.

– Семен готов туда ехать только на односторонний контракт, или рассмотрите двусторонний, с потенциальной игрой в АХЛ?

– Мы рассматриваем односторонний контракт. Но даже с ним игрока могут в АХЛ отправить, – сказал Бабаев.

Ну какая ему НХЛ... Он в КХЛ-то конкуренцию с трудом выигрывает
По игре в этом сезоне, он не убедил, что сможет заиграть в НХЛ, лучше остаться в КХЛ.
Я вам больше скажу. В нхл он нужен так же как был нужен Кузнецов.
🤣🤣🤣 овцепас, смени уже пластинку
Понятно,почему он так скупо и сухо про Кузнецова вчера...Здесь и сейчас Дер-Аргучинцев горит,его он и окучивает.
Он здесь то не блистал, ну какое Торонто? У бабая совсем крышак поехал.
Реклама двигатель торговли, умение продать гуано в красивой обёртке.
Торонто уже ищет варианты куда скинуть Мэтьюза, ведь к ним в команду едет сам Дер-Аргучинцев 😁. Бабай в своём репертуаре. Какое НХЛ? Его даже в АХЛ могут не взять.
Началось). Есть еще лопухи которые ведутся на это?
"А эти торонты здесь, с нами в комнате?"
Сейчас Аргучинуева пристоит в НХЛ следующий Кузя как в прошлом году😁😁😁
