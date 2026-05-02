Каменский о штрафе Паника: «Идет плей-офф. Может быть, в регулярке дали бы дисквалификацию. Предупредили, что в случае следующей выходки наказание будет более жестким»
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о том, что нападающий «Локомотива» Рихард Паник был оштрафован по итогам четвертого матча с «Авангардом» (0:2, 3-1) в полуфинальной серии плей-офф.
Во втором периоде после атаки на ворота «Авангарда» Паник толкнул голкипера Никиту Серебрякова и ударил рукой в голову защитнику омичей Максиму Лажуа.
После этого форвард «Авангарда» Наиль Якупов толкнул нападающего «Локомотива». Паник упал на лед и ударил Якупова коньком в ногу. Судьи не наказали игрока «Локомотива» за его действия в этом эпизоде.
Вчера Спортивно-дисциплинарный комитет лиги оштрафовал словацкого игрока за удар ногой.
– Ожидалось, что Рихарда Паника могут дисквалифицировать, почему его наказали только штрафом?
– Есть дисциплинарный комитет, и все проголосовали за это удаление. Идет плей-офф. Может быть, в регулярном чемпионате и дали бы дисквалификацию.
Наказали строго и предупредили, что в случае следующей выходки наказание будет более жестким, – сказал Каменский.
Паник о своих действиях в игре с «Авангардом»: «Ничего опасного не было. Не считаю, что там было именно движение ногой. Судьи разобрались и штраф не выписали»
Ги Буше: «Панику оставалось только убийство совершить для полного комплекта. Он пырнул клюшкой вратаря, ударил его в голову, затем ударил в лицо Лажуа и пнул коньком Якупова»
Стесняюсь спросить, для чего тогда дисциплинарный регламент написан?
Это как суд присяжных, который по, например, 105-ой УК РФ оправдывает?
