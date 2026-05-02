  • Каменский о штрафе Паника: «Идет плей-офф. Может быть, в регулярке дали бы дисквалификацию. Предупредили, что в случае следующей выходки наказание будет более жестким»
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о том, что нападающий «Локомотива» Рихард Паник был оштрафован по итогам четвертого матча с «Авангардом» (0:2, 3-1) в полуфинальной серии плей-офф.

Во втором периоде после атаки на ворота «Авангарда» Паник толкнул голкипера Никиту Серебрякова и ударил рукой в голову защитнику омичей Максиму Лажуа.

После этого форвард «Авангарда» Наиль Якупов толкнул нападающего «Локомотива». Паник упал на лед и ударил Якупова коньком в ногу. Судьи не наказали игрока «Локомотива» за его действия в этом эпизоде.

Вчера Спортивно-дисциплинарный комитет лиги оштрафовал словацкого игрока за удар ногой.

– Ожидалось, что Рихарда Паника могут дисквалифицировать, почему его наказали только штрафом?

– Есть дисциплинарный комитет, и все проголосовали за это удаление. Идет плей-офф. Может быть, в регулярном чемпионате и дали бы дисквалификацию.

Наказали строго и предупредили, что в случае следующей выходки наказание будет более жестким, – сказал Каменский.

Паник о своих действиях в игре с «Авангардом»: «Ничего опасного не было. Не считаю, что там было именно движение ногой. Судьи разобрались и штраф не выписали»

Ги Буше: «Панику оставалось только убийство совершить для полного комплекта. Он пырнул клюшкой вратаря, ударил его в голову, затем ударил в лицо Лажуа и пнул коньком Якупова»

«Оскара» ему, «Оскара»! Буше вскипел из-за грязной игры Паника

Я таки одна не понимаю, у вас, что? Отдельные правила судейства для плей офф, а отдельные правила для регулярки?)))) что за чушь! Совсем уже заврались))
да да. Как говорит один эксперт , пограничный момент😂😂😂
Если это эксперт на букву А то пардоньте))) там судьи на поле прежде чем удалить игрока обязаны выдержать паузу в три секунды))))
"... Есть дисциплинарный комитет, и все проголосовали за это удаление..."
Стесняюсь спросить, для чего тогда дисциплинарный регламент написан?
Это как суд присяжных, который по, например, 105-ой УК РФ оправдывает?
🤡🤡🤡🤡, ля!
суд может по любой статье оправдать ......если доказательств нет...
Ключевое слово все проголосовали ))) то есть попилили))))))
А судей штрафанули за то что не дали удаление?
То есть в регулярке и плей-офф разные судейские правила и разное применение?? В КХЛ стоит тогда выложить отдельно сборник правил для плей-офф на сайте, чтобы зрители то знали.
Зачем? Холопам не положено это знать, им положено молча деньги носить в кассу))))
Пусть тогда вообще не удаляют, а предупреждают. Судя такой логике Якупова тоже надо было предупредить.
Я конечно понимаю плей-офф, не хочется удалять или дисквалифицировать игрока, но тут буквально игрок коньком бьет. Границы уж должны быть какие то, давайте тогда и бить клюшками по лицу разрешим)
Походу этих клоунов(сдк) даже из цирка выгнали..
Анисин вчера на игре жирные губы облизывал..
просто все судейство во главе с Анисиным топит за паровоз гнилой
может все таки Анисимов? Или я что-то путаю
может и он,мне как то ровно,ин он или ов,все равно купленный
Панина за откровенный удар локтем не наказали, это плей-офф.
