Каменский о штрафе Паника: «Идет плей-офф. Может быть, в регулярке дали бы дисквалификацию. Предупредили, что в случае следующей выходки наказание будет более жестким»

Каменский высказался о том, что Паник был оштрафован после игры с «Авангардом».

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о том, что нападающий «Локомотива» Рихард Паник был оштрафован по итогам четвертого матча с «Авангардом» (0:2, 3-1) в полуфинальной серии плей-офф.

Во втором периоде после атаки на ворота «Авангарда» Паник толкнул голкипера Никиту Серебрякова и ударил рукой в голову защитнику омичей Максиму Лажуа .

После этого форвард «Авангарда » Наиль Якупов толкнул нападающего «Локомотива ». Паник упал на лед и ударил Якупова коньком в ногу. Судьи не наказали игрока «Локомотива» за его действия в этом эпизоде.

Вчера Спортивно-дисциплинарный комитет лиги оштрафовал словацкого игрока за удар ногой.

– Ожидалось, что Рихарда Паника могут дисквалифицировать, почему его наказали только штрафом?

– Есть дисциплинарный комитет, и все проголосовали за это удаление. Идет плей-офф. Может быть, в регулярном чемпионате и дали бы дисквалификацию.

Наказали строго и предупредили, что в случае следующей выходки наказание будет более жестким, – сказал Каменский.

Паник о своих действиях в игре с «Авангардом»: «Ничего опасного не было. Не считаю, что там было именно движение ногой. Судьи разобрались и штраф не выписали»

Ги Буше: «Панику оставалось только убийство совершить для полного комплекта. Он пырнул клюшкой вратаря, ударил его в голову, затем ударил в лицо Лажуа и пнул коньком Якупова»

