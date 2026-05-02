Василевский – 11-й вратарь в истории с 70+ победами в плей-офф НХЛ

Василевский – 11-й вратарь в истории с 70 победами в Кубке Стэнли.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский сыграл на ноль в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля» (1:0 ОТ, 3-3), отразив 30 бросков.

Эта победа стала для 31-летнего россиянина 70-й в плей-офф. Всего он провел 126 матчей в Кубке Стэнли за карьеру.

Василевский стал 11-м вратарем в истории НХЛ, достигшим отметки 70 побед.

Ранее это удалось Жаку Планту (71), Крису Осгуду (74), Майку Вернону (77), Кену Драйдену (80), Билли Смиту (88), Эду Белфору (88), Марку-Андре Флери (92), Гранту Фюру (92), Мартину Бродеру (113) и Патрику Руа (151).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Василевский включил "режим Бога" в последнем матче!
Красава. Ждём дальнейших побед. Удачи.
Красавчик!
Сколько раз Руа проходил дальше первого раунда? Его рекорд вообще реально побить?
Ответ Alkiviad7
Сколько раз Руа проходил дальше первого раунда? Его рекорд вообще реально побить?
13 раз:
5 финалов (4 победных), 4 финала конференции, 4 вторых раунда.

Также были 4 первых раунда.
Ответ Molzahn
13 раз: 5 финалов (4 победных), 4 финала конференции, 4 вторых раунда. Также были 4 первых раунда.
Спасибо, теперь понял, что побить нереально, по крайней мере в эпоху потолка зарплат.
В тройку может зайти
