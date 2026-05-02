Василевский – 11-й вратарь в истории с 70+ победами в плей-офф НХЛ

Василевский – 11-й вратарь в истории с 70 победами в Кубке Стэнли.

Вратарь «Тампы » Андрей Василевский сыграл на ноль в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля» (1:0 ОТ, 3-3), отразив 30 бросков.

Эта победа стала для 31-летнего россиянина 70-й в плей-офф. Всего он провел 126 матчей в Кубке Стэнли за карьеру.

Василевский стал 11-м вратарем в истории НХЛ , достигшим отметки 70 побед.

Ранее это удалось Жаку Планту (71), Крису Осгуду (74), Майку Вернону (77), Кену Драйдену (80), Билли Смиту (88), Эду Белфору (88), Марку-Андре Флери (92), Гранту Фюру (92), Мартину Бродеру (113) и Патрику Руа (151).