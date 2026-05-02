Кноблаух о словах Макдэвида про среднюю команду: «На «Эдмонтон» возлагалось много ожиданий, были некоторые пробелы. Мы были уверены в своих силах, травмы усложнили задачу»

Главный тренер «Эдмонтона » Крис Кноблаух оценил высказывание Коннора Макдэвида .

Капитан канадского клуба после поражения от «Анахайма» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли заявил: «Мы весь год были средней командой при высоких ожиданиях. Искали стабильность, но так и не нашли» .

«На команду возлагалось много ожиданий. В команде были некоторые пробелы. Думаю, что мы выложились по максимуму. В плей-офф никогда не знаешь, чего ожидать.

Входя в плей-офф, мы были уверены в своих силах. К сожалению, у нас были травмы, которых мы не ожидали, и это немного усложнило задачу», – заявил Крис Кноблаух.

