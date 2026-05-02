«Большой привет солисту «Ласкового мая» из «Металлурга» Андрею Разину. Не хочет общаться с журналистами – хорошо, пусть дома сидит». Губерниев о тренере

Дмитрий Губерниев ответил Андрею Разину.

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание Андрея Разина .

Главный тренер «Металлурга» ранее оценил заявление Федерации спортивных журналистов России, заявив: «Визг биатлона, свист футбола и топот шахмат. Так этих людей называют? Предложили меня оштрафовать, лишить аккредитации, выгнать из партии» .

«Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав. Как говорят на Руси, на воре шапка и сгорела.

Большой привет легендарному солисту «Ласкового мая» из «Металлурга » Андрею Разину.

Если не хочет общаться с журналистами, хорошо, пусть дома сидит, все забудут солиста «Ласкового мая» Андрея Разина», – сказал Губерниев.

