Кожевников о «Везине»: «Как специалисты сделают выбор в варианте «свой» – «чужой» – другая история. У нас сильнейший и есть сильнейший. А там к своему, наверное, отношение лучше»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о шансах российских голкиперов выиграть приз «Везина Трофи».
Андрей Василевский («Тампа»), Илья Сорокин («Айлендерс») и Джереми Сваймен («Бостон») стали финалистами в номинации на приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.
«Шансы наших вратарей выиграть трофей «Везина Трофи», конечно, высоки. Василевский хорошо играет уже не один сезон, а Сорокин в этом году после травмы действует замечательно.
Они достойные люди, а как специалисты при голосовании сделают выбор в варианте «свой» – «чужой» – это уже другая история.
Мы более лояльны ко всему, и у нас сильнейший и есть сильнейший. А там при равных условиях к своему, наверное, отношение лучше», – сказал Александр Кожевников.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РИА Новости»
Я о Томпсоне из Вашиков:
1-й по продвинутой стате (Xg)
4-й по победам
5-й по пропускаемости
3-й по проценту
Goals Saved Above Average - 2-й
3-й по сухарям.....
Идеальная сбалансированная стата, тем удивительнее что прокатили мимо тройки.... Медийности видать не хватило...