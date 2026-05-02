Кожевников о «Везине»: «Как специалисты сделают выбор в варианте «свой» – «чужой» – другая история. У нас сильнейший и есть сильнейший. А там к своему, наверное, отношение лучше»

Александр Кожевников ответил, могут ли российские вратари выиграть «Везину».

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о шансах российских голкиперов выиграть приз «Везина Трофи».

Андрей Василевский («Тампа»), Илья Сорокин («Айлендерс») и Джереми Сваймен («Бостон») стали финалистами в номинации на приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.

«Шансы наших вратарей выиграть трофей «Везина Трофи», конечно, высоки. Василевский хорошо играет уже не один сезон, а Сорокин в этом году после травмы действует замечательно.

Они достойные люди, а как специалисты при голосовании сделают выбор в варианте «свой» – «чужой» – это уже другая история.
 
Мы более лояльны ко всему, и у нас сильнейший и есть сильнейший. А там при равных условиях к своему, наверное, отношение лучше», – сказал Александр Кожевников.

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2885 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РИА Новости»
Настолько там в своих США все предвязые, что просто взяли и насильно весной 2022 (в самый разгар отмены всего российского) вручили везину Шестеркину.
чья бы корова)))
Проклятые пендосы хотели подсунуть Везину «своему», но Александр вовремя разоблачил этих жуликов и раскрыл очередной заговор против русских
Ответ Maxim Shumov
Проклятые пендосы хотели подсунуть Везину «своему», но Александр вовремя разоблачил этих жуликов и раскрыл очередной заговор против русских
причём, нашу, нашу Везину, попрошу заметить!)))
Главного конкурента Василевского и Сорокина отцепили на стадии голосования...
Я о Томпсоне из Вашиков:
1-й по продвинутой стате (Xg)
4-й по победам
5-й по пропускаемости
3-й по проценту
Goals Saved Above Average - 2-й
3-й по сухарям.....
Идеальная сбалансированная стата, тем удивительнее что прокатили мимо тройки.... Медийности видать не хватило...
Лживый *******
Дада, поэтому в 2018-м приз лучшего новичка КХЛ получил Кравцов, а не Толванен.
Что он несет...??? Не наливать
Главное в КБ все для,СВОих)))
