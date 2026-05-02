Кожевников о «Везине»: «Как специалисты сделают выбор в варианте «свой» – «чужой» – другая история. У нас сильнейший и есть сильнейший. А там к своему, наверное, отношение лучше»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о шансах российских голкиперов выиграть приз «Везина Трофи».

Андрей Василевский («Тампа»), Илья Сорокин («Айлендерс») и Джереми Сваймен («Бостон») стали финалистами в номинации на приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.

«Шансы наших вратарей выиграть трофей «Везина Трофи», конечно, высоки. Василевский хорошо играет уже не один сезон, а Сорокин в этом году после травмы действует замечательно.

Они достойные люди, а как специалисты при голосовании сделают выбор в варианте «свой» – «чужой» – это уже другая история.



Мы более лояльны ко всему, и у нас сильнейший и есть сильнейший. А там при равных условиях к своему, наверное, отношение лучше», – сказал Александр Кожевников .