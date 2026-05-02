  • «Торонто» интересовался Брисбуа. «Тампа» не дала разрешение на переговоры с генменеджером
Жюльен Брисбуа заинтересовал «Торонто».

«Торонто» хотел провести переговоры с генеральным менеджером «Тампы» Жюльеном Брисбуа.

«Лайтнинг» не дали разрешение на переговоры с 49-летним функционером, рассказал журналист Эллиотт Фридман.

Канадский клуб находится в поиске нового генерального менеджера после того, как в в конце марта в отставку был отправлен Брэд Треливинг.

В этом сезоне «Мэйпл Лифс» не вышли в плей-офф, заняв 15-е место в таблице Восточной конференции.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
А зря.. Брисбуа средненький менеджер, пока все усиливались в дедлайн, он усилился 80- летним Перри. Провальных трейдов гораздо больше, один Жанно чего стоит..
А какие провальные трейды кроме Жано? Можно подробнее. Вы расскажите, почему был провальным трейд Сергачева, Макдоны, может Генцела? Почему не стали переподписывать Стэма? Давайте по аргументам, без громких слов
У этих команд в сумме две победных серии плей-офф за последние четыре года и обе на счету Торонто. Они б ещё пригласили тренера канадской сборной... Такие шутники!
Такая корова нужна самому
Тампа стала сильна за счёт скаутской работы и точечных попаданий на драфте, а вот генменеджер производит обмены максимально плохо, один только трейд Жанно чего стоит.
Брисбуа им сейчас никто не отдаст. Это очевидно. Претензий к Жульену много, но очевидно, что прямо сейчас это один из лучших ГМов лиги. Два КС, финал КС с Колорадо. После этого команда шагнула не туда, но я бы на месте ГМа также попытался бы изначально перестроиться за счет тех же Сирелли и Сергачева. К сожалению, не срослось.
