«Торонто» интересовался Брисбуа. «Тампа» не дала разрешение на переговоры с генменеджером

Жюльен Брисбуа заинтересовал «Торонто».

«Торонто » хотел провести переговоры с генеральным менеджером «Тампы » Жюльеном Брисбуа .

«Лайтнинг» не дали разрешение на переговоры с 49-летним функционером, рассказал журналист Эллиотт Фридман .

Канадский клуб находится в поиске нового генерального менеджера после того, как в в конце марта в отставку был отправлен Брэд Треливинг.

В этом сезоне «Мэйпл Лифс» не вышли в плей-офф, заняв 15-е место в таблице Восточной конференции.